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        Haberler Ekonomi Para ECB Başkanı Lagarde: Büyük bir şok olmadığı sürece, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefi gerçekleşecektir - Para Haberleri

        ECB Başkanı Lagarde: Büyük bir şok olmadığı sürece, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefi gerçekleşecektir

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefine ilişkin, "Büyük bir şok olmadığı sürece, bu 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:00
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        Lagarde'dan enflasyon mesajı
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        Lagarde, ECB sitesinde yer alan Fransız Le Monde gazetesine verdiği mülakatta, Eski ECB Başkanı Mario Draghi’nin, Avrupa ekonomisinin küresel gelişmeler karşısındaki rekabetçiliği konusundaki bir süre önce yayımladığı eleştirel raporun gerçekleri yansıttığını kaydetti.

        Draghi’nin raporunda teknoloji sektöründen kaynaklanan verimlilik açığına dikkati çektiğini anlatan Lagarde, “Avrupa'da kolları sıvayıp, burada başlayıp daha sonra başka yerlerde kendilerini geliştiren şirketleri tutmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Onların kalmasını sağlamaya çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

        Avrupa’nın önemli sorunları bulunduğuna işaret eden Lagarde, “Avrupa geride kalıyor. Bu doğru. Fransa da öyle. Avrupa'nın neden geride kaldığına bakmamız gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

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        Özellikle veri merkezlerinin önemli bir enerji ihtiyacı yarattığına dikkati çeken Lagarde, “Enerji anahtar bir unsur. İşgücü de önemli, hareket kabiliyeti ABD'de çok daha fazla. Regülasyon da önemli bir konudur.” yorumunu yaptı.

        ABD’nin yapay zeka konusunda hızlı atılımlar yaptığını belirten Lagarde, “Ayrıca bu alanda önemli oyunculara sahipler. Avrupa'da böyle büyük oyuncuların olmaması bir yana, yapay zeka regülasyonunda öncülük yapar hale geldik.” ifadesini kullandı.

        Lagarde, söz konusu regülasyonlar nedeniyle sektördeki şirketlerin daha az engel ve kısıtlama bulunan başka bölgelere gittiğinin altını çizdi.

        Avrupa ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lagarde, bu yıl, 2025 veya 2026’da kıta ekonomisine yönelik resesyon emaresi görmediklerini ifade etti.

        Enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini belirten Lagarde, “Enflasyonun iki yıl önce yüzde 10,6 olduğunu unutmayın. Yüzde 1,7'ye geriledi. Belki birkaç ay öncesinden (faiz artırımına) başlayabilirdik. Ancak faiz oranlarını şimdiye kadarki en hızlı şekilde artırdık ve enflasyonu kısa sürede önemli ölçüde düşürmeyi başardık.” değerlendirmesini yaptı.

        Lagarde, enflasyon oranının sürdürülebilir ve kalıcı bir temelde yüzde 2 hedefine ulaşmasını istediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        “Büyük bir şok olmadığı sürece, bu 2025 yılı içerisinde gerçekleşecektir.”

        BRICS ülkelerinin dolar kullanımını azaltmak için bir ödeme sistemi kurmaya çalıştıklarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Lagarde, “Bu, rezerv para birimi rolünü üstlenebilecek başka bir ülke gerektirir. Çin buna hazırlanıyor, ancak henüz hazır değil.” ifadesini kullandı.

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