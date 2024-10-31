ECB Başkanı Lagarde: Büyük bir şok olmadığı sürece, enflasyonda kalıcı yüzde 2 hedefi gerçekleşecektir

Lagarde, ECB sitesinde yer alan Fransız Le Monde gazetesine verdiği mülakatta, Eski ECB Başkanı Mario Draghi’nin, Avrupa ekonomisinin küresel gelişmeler karşısındaki rekabetçiliği konusundaki bir süre önce yayımladığı eleştirel raporun gerçekleri yansıttığını kaydetti.

Draghi’nin raporunda teknoloji sektöründen kaynaklanan verimlilik açığına dikkati çektiğini anlatan Lagarde, “Avrupa'da kolları sıvayıp, burada başlayıp daha sonra başka yerlerde kendilerini geliştiren şirketleri tutmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Onların kalmasını sağlamaya çalışmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın önemli sorunları bulunduğuna işaret eden Lagarde, “Avrupa geride kalıyor. Bu doğru. Fransa da öyle. Avrupa'nın neden geride kaldığına bakmamız gerekiyor.” değerlendirmesini yaptı.

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Özellikle veri merkezlerinin önemli bir enerji ihtiyacı yarattığına dikkati çeken Lagarde, “Enerji anahtar bir unsur. İşgücü de önemli, hareket kabiliyeti ABD'de çok daha fazla. Regülasyon da önemli bir konudur.” yorumunu yaptı.

ABD’nin yapay zeka konusunda hızlı atılımlar yaptığını belirten Lagarde, “Ayrıca bu alanda önemli oyunculara sahipler. Avrupa'da böyle büyük oyuncuların olmaması bir yana, yapay zeka regülasyonunda öncülük yapar hale geldik.” ifadesini kullandı.