Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ebubekir Şahin: Kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara müsamaha gösterilmeyecek

        Ebubekir Şahin: Kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara müsamaha gösterilmeyecek

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, "Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 01:34 Güncelleme: 08.09.2025 - 01:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara uyarı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Yayıncılara açık çağrımızdır, her koşulda basın ve yayın ilkelerine, haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine titizlikle riayet etmesi kanuni bir zorunluluktur. Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir.

        Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışı, açıkça mevzuat ihlalidir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin aktarılması, toplumda paniğe ve bilgi kirliliğine yol açacak bir sorumsuzluk örneğidir.

        Yayıncılarımızın yayın setinde belirlenen etik kurallardan sapmamaları, haber ve yorum arasındaki sınırları korumaları hukuken zorunludur. Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır.

        Üst Kurul olarak; tüm yayıncılarımızdan yayınlarını yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, basın ve yayın özgürlüğü kadar kamu yararı ve toplumsal huzuru da gözetmeleri gerektiğini önemle ve son kez tekrar hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu!
        Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu!
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Trump: İsrailliler kabul etti sıra Hamas'ta
        Trump: İsrailliler kabul etti sıra Hamas'ta
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Habertürk Anasayfa