Ebru Yaşar: Kıbrıs'ı çok seviyorum

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ebru Yaşar, Kıbrıs'taki bir otelde sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi, basına mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar; "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Belki çok klasik olacak ama ben burada olmaktan çok keyif alıyorum ve çok eğleniyorum" dedi.

"DESTEK OLMAYI SEVİYORUM"

Kısa bir süre önce Siyam ile seslendirdiği 'Yoksun' adlı şarkıyı çıkaran Ebru Yaşar; "Ben zaten şarkıyı almıştım. Söylemiştim ve her şey bitmişti. Fakat ufak bir değişiklik yaparak 'Yoksun' adlı şarkımızı albüm öncesi çıkarttık. Ben de zaten çok seviyordum Siyam'ın sesini ben iş birliklerini seven biriyim. Siyam'ın prodüktöründen de şarkıyı önce çıkaralım ricası gelince kıramadım. Destek olmayı çok seviyorum. Çok tatlı bir şarkı oldu" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile bir araya gelen Ebru Yaşar, konuyla ilgili; "Sefo ile havalimanında karşılaştık. Beraber bir şeyler yedik, aramızda şakalaştık. 'Acaba bir düet olur mu?' diye ama kader kısmet hayatta her şey olabilir" dedi.