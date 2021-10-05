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Sanatçı Ebru Yaşar, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, "Bir çocuk gibi heyecanlıyım ama sevenlerim, eşim dostum yanımda olduğu için de rahatım. Hala ilk gün ki gibiyim. Dün gece uyuyamadım. Uyumak için şekilden şekile girdim." dedi.

"GÜNLERDİR UYUYAMIYORUM"

"Yalnız Uyunmaz" ve "Nasıl Uyuyorsun" şarkıları ile sahneye çıkan Ebru Yaşar, güzelliği ile göz kamaştırdı. Dillere pelesenk olan "Bu Sahilde" adlı parçasını seslendirmeden önce seyircilere dönerek, "Günlerdir uyuyamıyorum. Garip bir şekilde hem çok heyecanlıyım, hem de rahatım. Tuhaf duygular içindeyim. Çünkü sizlerin karşısındayım. Tüm sevenlerim burada. Lütfettiniz, şeref verdiniz. Bu serin ekim akşamında buraya beni dinlemeye geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bu gece kendinizi bana bırakın, eğlenin. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun..." ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrası Harbiye konserine aylardır hazırlanan ünlü şarkıcıya sahnede kalabalık bir dans grubu da eşlik etti. Ebru Yaşar, seyircisinin her şarkıda eşlik ettiği konserine "Yalan", "Senin Anan", "Aşkımız Buraya Kadar" gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra "Alev Alev" ve "Ben Ne Yangınlar Gördüm" gibi coverları da seslendirdi.

İlk yarıda stil danışmanı Mehtap Stefou'nun hazırladığı mercan tasarımlı tulumu ve dansçıları ile sahneye çıkan sanatçı, ikinci yarıda ise kırmızı renkli elbisesi ile göz kamaştırdı.