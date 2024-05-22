Ebru Yaşar'dan 'Yine Çalıyor'

"YENİ SESLERE ÖNCÜ OLMAYI SEVİYORUM"

Albümle alakalı konuşan Ebru Yaşar; "Yaptığım albümleri, müzikseverlere hizmet olarak görüyorum. Albüm yapanlara saygı duyuyorum, gerçekten zorlu bir süreç" dedi.

Albümün çıkış parçası 'Kafamın İçi'ni Siyam ve Zeyd ile birlikte seslendiren Ebru Yaşar; "Yeni seslere öncü olmayı seviyorum, daha önce düetlerle yakaladığımız başarıları bir üst seviyeye taşımak için bu defa bir trio ile dinleyicinin karşısına çıkmak istedim" ifadelerini kullandı.