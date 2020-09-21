"SANIRSINIZ BU DOĞURMUŞ!"

Doğum gününde oğlunu dünyaya getiren Şancı, geçtiğimiz günlerde de kendisine yardımcı olmak için hastanede kalan eşinin uyurken çekilen karesini de sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Ebru Şancı, "Şuna bakın, sanırsınız bu doğurmuş... 11'den beri yatıyor. Sen yat, dinlen aşkım. Yoruldun" sözleriyle eşini ti'ye almıştı.