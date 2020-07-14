Bebeğinin adını Kürşat koyacağını söyleyen Ebru Şancı, geçtiğimiz günlerde, "Karnım açık poz vermemi istiyorlar. ‘Hayır’ diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" demişti.