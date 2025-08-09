Geçmişte meme kanseri tedavisi gören ve sağlığına kavuştuktan sonra Almanya'ya yerleşerek kariyerine ara veren tescilli güzel Ebru Şam, geçtiğimiz yıl Alper Eskalen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şam ile Eskalen, yaz sezonunu birlikte açarak tatil için İzmir'in turizm merkezlerinden biri olan Çeşme'yi tercih etti.

Romantik bir tatil yapan ikili, keyifli anlarını paylaştı. Alper Eskalen, sevgilisiyle yer aldığı bir fotoğrafın altına; "Başarılı erkeğin arkasındaki kadın" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram