"HAYATIMDAKİ EN GÜZEL ŞEY"



Kapadokya'da sevgilisinden "Evet" yanıtını alan Cedi Osman (26), verdiği bir röportajda Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetmişti. Sözlerine, "Hayatımdaki en güzel şey..." şeklinde başlayan Cedi Osman, "Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel." ifadelerini kullanmıştı.