KONSERLERİNİ ERTELEDİ

Polat, "Kendini ne kadar korursan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona olsa bile anlamadığım için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm. Hafta sonu tekrar test yaptıracağım. Umarım negatif çıkar. Şimdilik hafta sonu olan Eskişehir ve Bodrum konserlerimi başka bir tarihe erteliyoruz. Mutlaka aşınızı yaptırın. Gerçekten çok önemliymiş" dedi.