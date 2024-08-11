Yusuf Dikeç, akıllarımıza Yeşilçam'ın ünlü oyuncularını getirdi
Atıcılık dalında milli sporcumuz Yusuf Dikeç, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda fenomen oldu. Atış sırasındaki duruşu, olimpiyatın yanı sıra olimpiyat dışı spor organizasyonlarında da simge olan Dikeç, olimpiyat oyunlarına 5 kez katılarak bu alanda önemli bir başarıya sahip oldu. Yusuf Dikeç, duruşuyla ayrıca akıllarımıza, tabanca tutuşlarıyla da ünlü olan Yeşilçam'ın ünlü oyuncularını getirdi
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Yusuf Dikeç, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinden emekli oldu.
Atıcılık / tabanca dalında milli sporcumuz Yusuf Dikeç, 1973’te Kahramanmaraş'ta doğdu.
Jandarmagücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdüren Yusuf Dikeç, olimpiyatlara, ilk kez Pekin 2008 Yaz Olimpiyatları'nda katıldı. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları ile olimpiyatlara 5 kez katılmasıyla bu alanda önemli bir başarıya imza attı.
• Pekin 2008
• Londra 2012
• Rio 2016
• Tokyo 2020 (pandemi nedeniyle 2021'de düzenlendi)
• Paris 2024
Yusuf Dikeç, ayrıca; bugüne kadar 5 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğuna sahip.
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Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda
karma 10 metre havalı tabanca atıcılık finalinde Sırp sporcular Damir Mikec ile Zorana Arunovic ile karşılaştı.
Bir hayli çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16 - 14 kaybeden Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalya kazandı. Elbette gönlümüz altın madalya kazanmalarından yanaydı ama Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasının kazanılmış olması da herkesi bir hayli gururlandırdı, mutlu etti.
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2022'de ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, 3'üncü olmuştu.
Her ne kadar altın madalya kazanamamış olsak da atışlar sırasındaki duruş hali nedeniyle Yusuf Dikeç, bir anda küresel şöhrete ulaştı.
Altın madalya kazanan Damir Mikec, dün yaptığı açıklamada; "Altın madalyayı ben mi aldım, sen mi? Benim ülkemde bile sen bir numarasın" diyerek rakibi Yusuf Dikeç'i övdü.
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Aslına bakarsanız Yusuf Dikeç'in atış pozisyonu, oldum olası aynı. Duruş vaziyetini, Paris 2024 yaz Olimpiyatları'ndaki karşılaşma sonrasında fenomen haline getiren Japonlar oldu.
Japonya'da Yusuf Dikeç'in animasyon filmleri üretildi.
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Yusuf Dikeç’in şöhretinin temelini, ekipman kullanmaması ve atışları eli cebinde gerçekleştirmesi oluşturdu. Dengesini sağlamak için atışları eli cebinde yapan Dikeç, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Yüreğimiz patlayacak gibi oluyor. Bunu hissettirmemeye çalışıyoruz. İki göz açık attığım için ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. İnsanın kendi yeteneğini ön plana çıkarması gerekiyor. Ben bu inançtayım. Dünya basınının konuşması bizi de mutlu ve motive ediyor. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Şaşırdım. Bu sene kotayı biraz geç almıştım. 2024'te ilk 5 veya 7'nin içindeydim. Kotadan sonra madalya aldık. Bu madalyayı 85 milyon adına, Türkiye adına aldık. Bu, bir ekip işi. Tiyatro gibi herkesin bir rolü var. Rolünü iyi oynadığın zaman sonuçta ortaya güzel bir şey çıkıyor. Elimizden geleni yaptık ve ortaya bir başarı çıktı."
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Sporda birçok sevinme duruşu bulunuyor. Bazı duruşlar, başka sporcular tarafından tekrarlanarak fenomen hale geliyor. Yusuf Dikeç duruşu, sadece Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'ndaki değil, olimpiyat dışındaki sporcular tarafından da sevinme duruşu olarak benimsendi. Ve hiçbir duruş, bu kadar kısa sürede fenomen hale gelmedi.
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Yusuf Dikeç’in duruşu öyle bir şöhrete ulaştı ki çeşitli kategorilerde madalya kazanan birçok sporcu, başarısını milli sporcumuzun duruş vaziyetiyle kutladı.
Sırıkla atlamada 6.25 metreyle kendine ait olan dünya rekorunu kırarak üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu olan İsveçli Armand Duplantis, gururunu Yusuf Dikeç duruşuyla yaşadı.
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Kadınlar sırıkla atlama finalinde 4.90 ile altın madalya kazanan Avustralyalı Nina Kennedy de zaferini Yusuf Dikeç duruşuyla kutladı.
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Disk atmada 70 metreyle olimpiyat rekoru kırıp altın madalya kazanan Jamaikalı Roje Stona, olimpiyat rekoru kırıp kazandığı altın madalya çanını Yusuf Dikeç duruşundan sonra çaldı.
Günün sonunda Yusuf Dikeç'in duruşu, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nın simgesi haline geldi.
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Ayhan Işık (1929 - 1979)
Film Sayısı... 137
Yusuf Dikeç’in duruşu, aklımıza Yeşilçam'da tabancayı tutma tarzıyla da ünlenmiş oyuncuları getirdi;
• Ayhan Işık
• Cüneyt Arkın
• Tarık Akan
• Kadir İnanır
• Yılmaz Güney
• Kemal Sunal
• Fikret Hakan
• Turan Seyfioğlu
• Tanju Korel
• Serdar Gökhan
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Cüneyt Arkın (1937 - 2022)
Film Sayısı... 311
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Tarık Akan (1949 - 2016)
Film Sayısı... 111
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Kadir İnanır (1949)
Film Sayısı... 153
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Yılmaz Güney (1937 - 1984)
Film Sayısı... 109
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Kemal Sunal (1944 - 2000)
Film Sayısı... 82
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Fikret Hakan (1934 - 2017)
Film Sayısı... 219
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Turan Seyfioğlu (1921 - 1961)
Film Sayısı... 27
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Tanju Gürsu (1943 - 2005)
Film Sayısı... 105
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Serdar Gökhan (1943)
Film Sayısı... 105