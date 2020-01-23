"BEN ONU HİÇBİR YERDE PAYLAŞMADIM Kİ"

Daha önce sevgilisine nasıl hitap ettiğini hiç kimseye söylemediğini belirten şarkıcı, "Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz? Cep telefonuma nasıl kaydettiğimi nereden biliyorsunuz ki? Ben onu hiçbir yerde paylaşmadım. Allah kahretsin mikrofonum mu açık kalmış? Ben telefonla konuşurken bende mikrofon vardı" dedi.