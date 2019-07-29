Ebru Polat, Instgram hesabından paylaştığı dans videosu sosyal medyayı salladı. Polat paylaşımına, "1 tanede benden gelsin... ne de olsa ben de yarı İzmir, yarı Sivaslıyım...." notunu düştü.

Polat'ın paylaşımı kısa sürede 500 bin kişi tarafından izlendi.