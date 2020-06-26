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Ebru Polat, çevre illerde de hissedilen Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde gerçekleşen 5.5 büyüklüğündeki depreme, tatil yapmak için gittiği İzmir'de yakalandı.

Seferihisar'da olan şarkıcı, deprem anında video çekti. Polat, "Deprem oluyor şu anda, çok kötü sallanıyoruz" dedi.