Ebru Gündeş'ten 'boşanma' iddiasına fotoğraflı yanıt
Geçtiğimiz şubat ayında iş insanı Murat Osman Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş'in boşanacağı iddia edildi. Ünlü şarkıcı, söylentileri fotoğraflı yalanladı
- 1
Ebru Gündeş ile yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan aşklarını 27 Şubat'ta nikâh masasına taşımıştı.
- 2
Dubai'de evlenen çiftten Ebru Gündeş; "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek dile getirmişti.
- 3
Ancak Ebru Gündeş'in evlendiği için pişman olduğu ve boşanacağı ileri sürüldü.
-
- 4
Ebru Gündeş ayrılık haberlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Eşi Murat Özdemir ile bir fotoğrafını paylaşan Gündeş, paylaşımına; "İyi ki" notunu düştü.