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        Haberler Magazin Ebru Gündeş'ten 'boşanma' iddiasına fotoğraflı yanıt - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş'ten 'boşanma' iddiasına fotoğraflı yanıt

        Geçtiğimiz şubat ayında iş insanı Murat Osman Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş'in boşanacağı iddia edildi. Ünlü şarkıcı, söylentileri fotoğraflı yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 27.07.2024 - 09:22
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          Ebru Gündeş ile yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan aşklarını 27 Şubat'ta nikâh masasına taşımıştı.

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          Dubai'de evlenen çiftten Ebru Gündeş; "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek dile getirmişti.

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          Ancak Ebru Gündeş'in evlendiği için pişman olduğu ve boşanacağı ileri sürüldü.

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          Ebru Gündeş ayrılık haberlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Eşi Murat Özdemir ile bir fotoğrafını paylaşan Gündeş, paylaşımına; "İyi ki" notunu düştü.

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