Sanatçı Ebru Gündeş'in 4 yaşında kendisini terk ettiği için yıllardır konuşmadığı babası Remzi Gündeş, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı.
76 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ
Siroz ve KOAH hastası olduğu bilinen Remzi Gündeş, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen 76 yaşındaki Gündeş, 18 Eylül'de yaşamını yitirdi.
TV100'ün haberine göre; Babasının vefatını kimseye duyurmayan şarkıcı, Remzi Gündeş'i Büyükçekmece Mezarlığı'nda sessiz sedasız son yolculuğuna uğurladı.
"ÇOCUKLARIN BABA SEVGİSİNE İHTİYACI VARDIR"
Ebru Gündeş, yaklaşık 5 sene önce babası Remzi Gündeş ile ilgili sosyal medya hesabından ilk kez paylaşımda bulunmuştu.
Gündeş, "Babalar Gününüz kutlu olsun. Lütfen unutmayın; çocukların baba sevgisine ihtiyacı vardır. Eğer zamanında yoksanız, bu içlerini acıtır ve bu onları sizden uzak ama çok uzaklara götürür" mesajını yayınlamıştı.
"BEN ONA HİÇ BAKMADIM AMA O BANA BAKTI"
Ardından SHOW TV'ye konuşan Remzi Gündeş, "Ben ona hiç bakmadım ama o bana baktı. Kim onun hakkında en ufak bir kelime konuşursa, onun hayatını alırım. Şaka yapmıyorum, alırım hayatını" demişti.
Kızını rahatsız etmek istemediğini belirten Gündeş, "Evlenmiş, barklanmış. Onu rahatsız etmeye lüzum yok. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Ben şahsen evladım için dilenirim. Yemin ederim dilenirim. Yarın bir mezarlık olacağız. 2 metre yere gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Ebru Gündeş'in kendisine ev aldığı ancak yerleşmediği hatırlatılan baba Remzi Gündeş, "Evde rahat edemem, bu dükkanda rahatım. Ölürsem bile onun çok mutlu olmasını istiyorum" diye konuşmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!