22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şu sıralar Hakan Yılmaz ile birlikte 'Ölü'n Bizi Ayırana Kadar' adlı oyunu sahneleyen Cündübeyoğlu, çocukken yaşadığı zorlukların Disleksi'den kaynaklandığını yıllar sonra fark ettiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı'na konuşan Cünbeyoğlu, disleksinin hayatına etkisini ise şu sözlerle anlattı:
Hayatın akışını değiştiren bir şey değil. Tarzın değişik olduğu için bazen avantajları da olabiliyor. Herkes ağaca bakarken sen orman olarak görebiliyorsun. Bundan faydalanmaya başlarsan da hayatında yeni kapılar açabilecek bir şey. Eğitim sistemi ona göre verildiğinde problem değil. Ama verilmediğinde problem olabiliyor. Şöyle de bir yanlış algılama var. Tembellik değil. Tembellik her zaman olan bir şeydir, tembelsinizdir. Ya da zekayla ilgili çok iyi algılarsınız ama anlamazsınız. Onunla ilgili de değil. Herhangi bir zekasal bir problem olmadığında ya da belli bir zeka üzerinde durum olduğunda olan bir şey.
Ebru Cündübeyoğlu, "Disleksik olduğunu ise beyin sistemleri araştırmaları yaparken 40 yaşında fark etmiş. Bunu anladıktan sonra olanlar hakkında da, "Şu yaşlarımda bakış açımı daha farklılaştırdı ve herkesin görmediği şeyleri görebilecek bir şekilde bakıyorum. Ama okul döneminde basit hesaplamalarda zorlanıyordum. Okurken de şu anda tiyatro provalarında hala zorlanıyorum. Bakarken birkaç cümleyi de görebiliyorum. O da okumanızı bozuyor. Spikerlik döneminde televizyonda canlı yayında haber sunduğum dönemde çok ağlayarak bitirdiğim haberler oldu. Benim için promterdan okumak zor. Hemen gözlerim kelimeleri atlatıp, yer değiştiriyor. Hiç unutmam 'küçüktaşlı beşik metin' (Beşiktaşlı Küçük Metin) ya da 'Kırmızı Mahsungil' (Mahsun Kırmızıgül) demiştim" dedi.
Cündübeyoğlu, okumakla ilgili bazı sıkıntılar yaşanabildiğini de anlattı:
Mesafe ölçülerini çok iyi bilmem. Hep unuturum. Çarpım tablosunda dörtleri çok zor öğrendim. Ama bunu yapamıyorum demek, yapmayacaksın anlamına gelmiyor. Kendine göre yöntemini buluyorsun. İktisat okudum. Matematiği çok yüksek puanla kazandığım için 14. sırada girdim okula. Çocukken biraz endişelenirdim, hoca birden soru sorar hesaplayamazsam diye. O da çocukken kendini kötü hissetmene sebep oluyor.
Disleksinin herkeste bir miktar olabileceğini belirten sunucu, "Bu miktar kişiye göre değişebilir. Herkes aynı sinyali vermez. Kelimeyi atlamaz da sayıyı atlayabilir. Beyinlerimizi farklı farklı çalıştırması söz konusu. Önemli olan eğitim sistemi. Ben eğitim sisteminin yenilenmesi gerektiğini ve çok ezbere dayalı olduğunu düşünüyorum. Çocukları biraz daha yaratıcı ve araştırmacı olmaya doğru iten daha farklı bir eğitim sistemi olmalı" diye konuştu.
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