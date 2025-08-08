Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ebru Akel, bir süredir aşk yaşadığı doktor Nevzat Melih Gündüz ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Âşıklar, el ele Türkbükü'nde objektiflere yansıdı. Otomobillerine doğru ilerleyen Ebru Akel ile Nevzat Melih Gündüz, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Siyah bir elbise giymeyi tercih eden Ebru Akel, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. Ebru Akel ile Nevzat Melih Gündüz, basın mensuplarını fark edince gülümsedi.