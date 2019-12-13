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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; sunucu ve oyuncu Ebru Akel, önceki akşam Ortaköy'de düzenlenen yardım gecesine katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akel'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Merve Dabakoğlu'nun markasını ziyaret eden Akel, "Genç arkadaşların böyle sosyal sorumluluk projelerinde olması beni çok memnun ediyor. Gençlere destek olmak lazım" şeklinde konuştu.