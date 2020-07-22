Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD),koronavirüs salgınından etkilenen ekonomileri desteklemek için yılın ilk yarısında 5.1 milyar euroluk (5.9 milyar dolar) rekor yatırım yaptığını açıkladı.
Türkiye 2020'nin ilk yarısında EBRD'nin toplam yatırımların beşte birini, yani yaklaşık 1 milyar euro alırken, Mısır ise 459 milyar euro ile en çok yatırım alan ikinci ülke oldu. EBRD, Estonya'dan Mısır'a ve Fas'tan Moğolistan'a kadar yatırım yapmış olduğu ve bu yıl ortalama yüzde 3.5 daralmasını beklediği 38 ekonominin pandemiden "ağır" etkilendiğini belirtti.
Bankanın yatırım yaptığı 38 ekonomideki toplam finansmanı, önceki yılın bu döneminde 3.7 milyar euroya ve bir önceki rekor olan 2016'daki 3.9 milyar euroya kıyasla, bu yılın ilk altı ayında 5 milyar euroya yükseldi. Pandemiyle baş etmekte olan EBRD, Sahra altı Afrika'daki potansiyel operasyonlarını geliştirme planlarını da askıya almak zorunda kaldı. EBRD'nin bu planı bu yıl hissedarlara sunması bekleniyordu.
G7'nin en büyük ekonomilerinin çoğunluk hissesini elinde bulundurduğu EBRD, 2021 yılı sonuna kadar 21 milyar euro civarında yatırım yapma tahminini yineledi. EBRD bugüne kadar, Türkiye ekonomisinin çeşitli sektörlerindeki 300'den fazla projeyle özel sektöre neredeyse 12.4 milyar euro yatırım yaptı. EBRD'nin 7 milyar euroluk Türkiye portföyü, bankanın yatırım yaptığı 38 ekonomi arasında en büyüğü.
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