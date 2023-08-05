Ebrar Karakurt'ta Barbie akımına katıldı! Milli voleybolcu gündem oldu!

Son zamanlarda gündemin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Barbie, sosyal medyanın da trendleri arasına girdi. Birçok ünlü isim Barbie tarzına büründüğü gönderilerini yayınlamaya başladı. Akım haline gelen bu harekete Ebrar Karakurt başka bir açıdan katıldı.