İtalya'da Igor Gorgonzola Novara'da sahaya çıkan ve başarılı performansıyla göz dolduran voleybolcu Ebrar Karakurt, yetenekleri dışında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü ismin eski sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu çıktı!