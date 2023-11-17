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        Haberler Yaşam Ebeveynlerin hayatından bir gün: Küçük çocuklarla yaşam nasıldır?

        Ebeveynlerin hayatından bir gün: Küçük çocuklarla yaşam nasıldır?

        Küçük bir çocukla yaşamak bazen zor olsa da asla sıkıcı değildir. Onlar sayesinde her gün yeni bir şey öğrenir ve akla hiç gelmeyecek şeyler keşfedebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 22:03 Güncelleme: 17.11.2023 - 22:03
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        • 1

          "Yeni yürümeye başlayan ben mutfak dolabına dayanamamışım."

        • 2

          "5 yaşındaki yeğenim buzdolabındaki eşyaları yeniden düzenlemeye karar verdi."

        • 3

          "Kızım, ben yemek pişirirken tereyağını alarak koştu ve bir sürü ısırık iziyle geri verdi."

        • 4

          "Öyle yenmez evlat."

        • 5

          "'Çünkü çok fazla 1 dolarlık banknotum var.' - Kızım."

        • 6

          "Bebeği beslenme rutinine sokmaya çalışıyoruz."

        • 7

          "Makyaj süngerime ne olduğunu tahmin edebilen var mı? Anneler bilir."

        • 8

          "Kardeşimle saklambaç oynuyoruz."

        • 9

          "Oğlumun saklandığı yerlerden birkaçı."

        • 10

          "Yorum yok."

          Tırmanyak yasaktır!

        • 11

          "Kız kardeşim patlamış mısırın üstüne çorap attı."

        • 12

          "2 yaşındaki çocuğum dinozor balonuyla yürümek istedi."

        • 13

          "Çocuğumun dürümünden aldığı ısırıklar."

        • 14

          "Oğluma kıyafetlerini giymesini söyledim..."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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