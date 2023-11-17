Ebeveynlerin hayatından bir gün: Küçük çocuklarla yaşam nasıldır?
Küçük bir çocukla yaşamak bazen zor olsa da asla sıkıcı değildir. Onlar sayesinde her gün yeni bir şey öğrenir ve akla hiç gelmeyecek şeyler keşfedebilirsiniz.
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"Yeni yürümeye başlayan ben mutfak dolabına dayanamamışım."
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"5 yaşındaki yeğenim buzdolabındaki eşyaları yeniden düzenlemeye karar verdi."
- 3
"Kızım, ben yemek pişirirken tereyağını alarak koştu ve bir sürü ısırık iziyle geri verdi."
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- 4
"Öyle yenmez evlat."
- 5
"'Çünkü çok fazla 1 dolarlık banknotum var.' - Kızım."
- 6
"Bebeği beslenme rutinine sokmaya çalışıyoruz."
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- 7
"Makyaj süngerime ne olduğunu tahmin edebilen var mı? Anneler bilir."
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"Kardeşimle saklambaç oynuyoruz."
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"Oğlumun saklandığı yerlerden birkaçı."
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- 10
"Yorum yok."
Tırmanyak yasaktır!
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"Kız kardeşim patlamış mısırın üstüne çorap attı."
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"2 yaşındaki çocuğum dinozor balonuyla yürümek istedi."
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"Çocuğumun dürümünden aldığı ısırıklar."
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"Oğluma kıyafetlerini giymesini söyledim..."
Kaynak: Reddit