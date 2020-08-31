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EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA TV öğretmen giriş ekranı

Ülkemizde Koronavirüs yayılmasının önüne geçilmesi adına yakın zamanda uzaktan eğitim sistemine geçildi. EBA sistemi elbette uzaktan eğitim alan tüm öğrenciler için önemli bir adım oldu. Uzaktan eğitime geçilen bu dönemde öğrenciler derslerini EBA TV aracılığı ile veyahut internette eba.gov.tr adresini ziyaret edip giriş yaparak izleyebiliyorlar ve takip edebiliyorlar. Bu noktada öğretmenler de açılımı Eğitim ve Bilişim Ağı olan EBA sistemine nasıl giriş yapılır sorusunu sormaya başladı.

31.08.2020 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
EBA öğretmen girişi

‘’EBA GİRİŞ’’ ekranına gelerek MEBBİS veya/ya da e-devlet bilgilerinizle giriş yapmak mümkün. Eğer yurt dışında görev yapan bir öğretmen iseniz de durum değişmiyor var ise MEBBİS bilgilerinizle ya da yine e-Devlet bilgilerinizle Eğitim ve Bilişim Sistemine giriş yapabilirsiniz.

Neden giriş yapamıyorum?

Öğretmen olarak giriş yapmaya çalışmış ancak yapamamışsanız muhtemelen iki nedeni olabilir.

  1. Kısa süreli bir durumdur ve kısa bir süre sonra tekrar deneyerek giriş yapabilirsiniz.
  2. Seçenek ise Milli Eğitim Bakanlığının web sitesine aşırı yüklenmeye karşı aldığı tedbir olan (Sınıf Bazlı Zaman) Çizelgesine’’ göre giriş yapmıyorsunuz demektir.

Sınıf Bazlı Zaman Çizelgesine Göre Hangi Saatlerde Giriş Yapılabilir?

Öğretmenler bu çizelgeye göre akşam 21.00 saatinden sabah 09.00 saatine kadar sisteme giriş yapabileceklerdir. Bunun dışında pazar günleri tüm gün boyunca giriş açık olacaktır.

Nasıl Öğrenci Şifresi Oluştururum?

EBA sisteminde öğretmenler öğrencileri için şifre oluşturabilmektedir. Öğrenci için şifre oluşturma işlemi ise iki adımdan oluşmaktadır. Birinci adım öğretmen tarafından yapılmakta ikinci adım ise öğrenci tarafından yapılmaktadır.

EBA sistemine öğretmen olarak MEBBİS ya da e-Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra profil resminizin altında ‘’Öğrenci Şifresi Oluştur’’ butonunu göreceksiniz. Tek kullanımlık şifre almak istediğiniz öğrencinizin TC Kimlik numarasını, öğrencinin ya da velisinin e-posta adresini ya da telefon numarasını sisteme giriniz. Tüm bilgileri girdikten sonra ‘’Şifre oluştur’’ butonuna tıklayınız. Sistem size öğrenciye verilmek üzere tek kullanımlık şifre verecektir.

Öğrenciniz verdiğiniz tek kullanımlık şifreyi kullanarak sisteme giriş yapabilecektir. Sisteme giriş yaptıktan sonra EBA sistemi öğrencinize yeni şifre oluşturması için ayrı bir ekrana yönlendirecektir ve sonrasında sisteme kendi şifrelerini kullanarak giriş yapabileceklerdir.

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