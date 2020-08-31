EBA ilkokul dersleri başladı. 31 Ağustos 2020 itibariyle EBA ile uzaktan eğitim start verdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak 23 Mart'ta 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV'yi yayına alan TRT, 3 haftalık hazırlık dönemi için çalışmalarını tamamlanarak ilk eğitim bugün verildi.
İlkokul öğrencileri 1 Eylül Salı günü hangi derslerin olduğunu merak ediyorlar. İşte EBA ilkokul ders programı...
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI 1 EYLÜL SALI
|09.00
|OKUYORUM YAZIYORUM
|Metin, Okuma ve Anlama 2
|09.30
|HAYAT BİLGİSİ-1
|"Güvenli Hayat (Teknolojik Araç ve Gereçler)"
|10.00
|MATEMATİK-1
|Geometriye Giriş Zamanı Ölçme (Takvim)
|10.30
|HAYAT BİLGİSİ-2
|Ülkemizde Hayat (Kültürel Miras Ögelerimiz 1)
|11.00
|MATEMATİK-2
|Zaman Ölçme ve Paralarımız (Kesirler1)
|11.30
|HAYAT BİLGİSİ-3
|"Ülkemizde Hayat (Yönetim Birimleri )"
|12.00
|FEN BİLİMLERİ-3
|"Canlılar Dünyasına Yolculuk (Hatırlayalım)"
|12.30
|SOSYAL BİLGİLER-4
|"Üretim Dağıtım Tüketim (İsraf- Bilinçli Tüketici)"
|13.00
|FEN BİLİMLERİ-4
|"Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Uygun Aydınlatma 1)"
|13.30
|BİLİŞSEL BECERİLER
|Olayları Oluş Sırasına Göre Anlatma
|14.00
|UYUM İÇİN TÜRKÇE
|Alışveriş-Genel Tekrar
|14.30
|OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)
|Metin, Okuma ve Anlama 2
|15.00
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|"Güvenli Hayat (Teknolojik Araç ve Gereçler)"
|15.30
|MATEMATİK-1 (Tekrar)
|Geometriye Giriş Zamanı Ölçme (Takvim)
|16.00
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Ülkemizde Hayat (Kültürel Miras Ögelerimiz 1)
|16.30
|MATEMATİK-2 (Tekrar)
|Zaman Ölçme ve Paralarımız (Kesirler1)
|17.00
|HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)
|"Ülkemizde Hayat (Yönetim Birimleri )"
|17.30
|FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)
|"Canlılar Dünyasına Yolculuk (Hatırlayalım)"
|18.00
|SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)
|"Üretim Dağıtım Tüketim (İsraf- Bilinçli Tüketici)"
|18.30
|FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)
|"Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Uygun Aydınlatma 1)"
|19.00
|BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar)
|Olayları Oluş Sırasına Göre Anlatma
|19.30
|UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Alışveriş-Genel Tekrar
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
VELİLERE YÖNELİK EBA YAYINLARI
Velilere yönelik "Bizden" programı, öğretmenlere rehberlik eden "Öğretmenler Odası" ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların katıldığı yarışma programı "Hazır Mısın?", TRT EBA TV’nin özgün programları arasında yer aldı.
Bugüne dek 3 bin 344 ders ve etkinlik yayımlayan TRT EBA TV, 21 Eylül'de başlayacak yeni dönem yayınlarında kullanılmak üzere 4 bini aşkın video çekimine başladı. TRT EBA TV kanallarında ders yayınları dışında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik içerikler sunan "Tasarım ve Beceri Atölyeleri", "Özel Eğitim", "Bizden", "Hazır Mısın?" ve "Öğretmenler Odası" programları da devam edecek.
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