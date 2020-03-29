29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
18 milyon öğrencinin uzaktan eğitim aldığı 23 Mart 2020 tarihinde başlayıp ve 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan Milli Eğitim Bakanlığınca yayına başlayan EBA Neden Açılmıyor? EBA'ya Neden Giriş Yapamıyorum? Neden EBA giriş hatası veriyor? Tüm detayları sizler için derledik.
Corona virüs Pandemisi sebebi ile belli bir süreliğine uzaktan eğitim sürecine başlanıldı bu sebeple MEB tarafından yayına başlayan Eğitim Bilişim Ağı (EBA),uzaktan eğitim sürecinde en önemli eğitim aracı olarak kullanılmaya başlandı. Ancak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin derslerine yönelik birçok çalışma ve canlı yayın derslerinin yapıldığı EBA sisteminde, bir süredir oluşan yoğunluk sirkülasyonundan dolayı giriş problemleri ve yavaş çalışma sorunları yaşanmaya başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunu çözmek amacı ile EBA kullanım saatlerinde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı, oluşan yoğunluğa karşı EBA girişlerine yeni uygulama getirerek EBA sistemine öğrencilerin sınıf bazlı zaman çizelgesine göre giriş yapacakları açıklandı. Oluşan giriş yoğunluğu ve siteye giriş sorunları nedeniyle MEB tarafından EBA'ya öğrenci ve veli girişlerine günün belli saat dilimlerinde girebilmelerini sağlayacak kısıtlama getirildi.
Yapılan bu açıklamaya göre MEB tarafından açıklanan saatler dahilinde ilkokul girişleri saat 21: 00'den itibaren yapılacaktır.
Henüz uygulamaya başlanan ilk haftanın başlangıcından itibaren bütün hafta boyunca sınıf öğretmenleri tarafından ilkokul öğrencilerinin EBA'ya giriş işlemleri takip edildi ve EBA'da aktif olmaları için şifreleri tanımlanarak girişlerin gerçekleştirilmesi sağlandı.
EBA ‘ya girişi sağlanacak ve MEB tarafından açıklanan 'Sınıf bazlı zaman çizelgesi aşağıdaki gibidir.
Sınıf Bazlı Zaman Çizelgesi
Saatler
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
00:00 ile 09:00
Sadece Öğretmen Kullanımı
09:00 ile 11:00
5. Sınıf
6. Sınıf
5. Sınıf
9.Sınıf
10.Sınıf
8. Sınıf
Öğretmen ve
İlkokul Velileri
11:00 ile 13:00
7.Sınıf
8.Sınıf
7.Sınıf
10.Sınıf
9.Sınıf
6.Sınıf
13:00 ile 15:00
6.Sınıf
5.Sınıf
6.Sınıf
6.Sınıf
5.Sınıf
7.Sınıf
Serbest Öğrenci
15:00 ile 17:00
8.Sınıf
7.Sınıf
8.Sınıf
8.Sınıf
7.Sınıf
9.Sınıf
Kullanımı
17:00 ile 19:00
9.Sınıf
10.Sınıf
9.Sınıf
9.Sınıf
10.Sınıf
10.Sınıf
19:00 ile 21:00
8.Sınıf
8.Sınıf
8.Sınıf
8.Sınıf
8.Sınıf
8.Sınıf
21:00 ile 00:00
Sadece Öğretmen ve İlkokul velileri Kullanımı için kullanılan saatler
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