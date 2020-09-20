Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündemEğitim

EBA canlı ders saatleri! İlkokul, ortaokul ve lise ders programı ve saatleri 21 Eylül 2020

EBA canlı ders saatleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci EBA üzerinden uzaktan eğitim almakta. 21 Eylül 2020 EBA ders programı ve ders saatleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA üzerinden açıklandı. İşte canlı ders programı...

20.09.2020 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL
eba canlı ders saatleri

EBA ile uzaktan eğitim kaldığı yerden yarın devam edecek. 21 Eylül pazartesi günü EBA'da yer alacak dersler ve ders saatleri belli oldu. MEB tarafından yayınlanan ders programında ilkokul, ortaokul ve lise dersleri yer alıyor. Canlı ders saatleri için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.

EBA Destek Noktası; hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

09.00TÜRKÇE-4Okuma Kültürü (Kitabın Büyüsü)
09.30MATEMATİK-4Doğal Sayılar ( 4 Basamaklı Doğal Sayılar)
10.00TÜRKÇE-3Birey ve Toplum (Okula Dönüş-1)
10.30MATEMATİK-3Doğal Sayılar ( 3 Basamaklı Doğal Sayılar-1)
11.00TÜRKÇE-2Birey ve Toplum (Okul Sabahı)
11.30MATEMATİK-2Doğal Sayılar (Nesne Sayılarını Bulalım)
12.00OKUYORUM YAZIYORUMOkuma Yazmaya Hazırlık
12.30TÜRKÇE-1Zaman ve Mekân (Tanışma)
13.00MATEMATİK-1Uzamsal İlişkiler (Alt ve Üst Kavramı)
13.30TÜRKÇEDinleme Kurallarına Uyma
14.00MATEMATİKRakamları Okuma ve Yazma
14.301-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇESelamlaşma-Tanışma
15.00TÜRKÇE-4 (Tekrar)Okuma Kültürü (Kitabın Büyüsü)
15.30MATEMATİK-4 (Tekrar)Doğal Sayılar ( 4 Basamaklı Doğal Sayılar)
16.00TÜRKÇE-3 (Tekrar)Birey ve Toplum (Okula Dönüş-1)
16.30MATEMATİK-3 (Tekrar)Doğal Sayılar ( 3 Basamaklı Doğal Sayılar-1)
17.00TÜRKÇE-2 (Tekrar)Birey ve Toplum (Okul Sabahı)
17.30MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılar (Nesne Sayılarını Bulalım)
18.00OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)Okuma Yazmaya Hazırlık
18.30TÜRKÇE-1 (Tekrar)Zaman ve Mekân (Tanışma)
19.00MATEMATİK-1 (Tekrar)Uzamsal İlişkiler (Alt ve Üst Kavramı)
19.30TÜRKÇE (Tekrar)Dinleme Kurallarına Uyma
20.00MATEMATİK (Tekrar)Rakamları Okuma ve Yazma
20.301-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Selamlaşma-Tanışma
21.00YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENProf. Dr. Yankı YAZGAN

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

09.00TÜRKÇE-5Sözcükte Anlam
09.30MATEMATİK-5Doğal Sayılar
10.00TÜRKÇE-6Sözcükte Anlam
10.30MATEMATİK-6Doğal Sayılarla İşlemler
11.00TÜRKÇE-7Sözcükte Anlam
11.30MATEMATİK-7Tam Sayılarla İşlemler
12.00TÜRKÇE-8Sözcükte Anlam
12.30MATEMATİK-8Çarpanlar ve Katlar
13.00ARAPÇA-5"1.Selamlaşma İfadeleri ( السلام عليكم - وعليكم السلام) - Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)"
13.30TÜRKÇESözcükte Anlam
14.00MATEMATİKRitmik Sayma
14.305-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇESelamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi
15.00TÜRKÇE-5 (Tekrar)Sözcükte Anlam
15.30MATEMATİK-5 (Tekrar)Doğal Sayılar
16.00TÜRKÇE-6 (Tekrar)Sözcükte Anlam
16.30MATEMATİK-6 (Tekrar)Doğal Sayılarla İşlemler
17.00TÜRKÇE-7 (Tekrar)Sözcükte Anlam
17.30MATEMATİK-7 (Tekrar)Tam Sayılarla İşlemler
18.00TÜRKÇE-8 (Tekrar)Sözcükte Anlam
18.30MATEMATİK-8 (Tekrar)Çarpanlar ve Katlar
19.00ARAPÇA-5 (Tekrar)"1.Selamlaşma İfadeleri ( السلام عليكم - وعليكم السلام) - Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)"
19.30TÜRKÇE (Tekrar)Sözcükte Anlam
20.00MATEMATİK (Tekrar)Ritmik Sayma
20.305-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi
21.00YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENProf. Dr. Yankı YAZGAN

EBA LİSE DERS PROGRAMI

09.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9Edebiyatın Bilimle İlişkisi
09.30MATEMATİK-9Önermeler ve Bileşik Önermeler
10.00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9"İslam’da Bilgi Kaynakları Bilgi Nedir? Bilgi Türleri İslam’a Göre Bilgi "
10.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10Edebiyatın Tarih ile İlişkisi
11.00MATEMATİK-10Sıralama ve Seçme
11.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11Edebiyat ve Toplum İlişkisi
12.00MATEMATİK-11Yönlü Açılar
12.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki
13.00MATEMATİK-12Üstel Fonksiyon
13.309-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇESelamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi
14.00KUR'AN-I KERİMKur'an-ı Kerim'i Okumanın Önemi
14.30ARAPÇA-9"Okulda İlk Gün Nispet yası (Uyruğunu söyleme) Müzekker‐Müennes Marife‐Nekre, İşaret isimleri"
15.00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9"1İman ve İnsan 2 İmanla İlgili kavramalar Kelime-i Tevhid Kelime-i Şehadet"
15.30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9Çocuk Ruh Sağlığı 1
16.00MUHASEBE VE FİNANSMAN 9Mesleki Matematik Aritmetiği 1
16.30MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9Geometrik Çizimler 1
17.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)Edebiyatın Bilimle İlişkisi
17.30MATEMATİK-9 (Tekrar)Önermeler ve Bileşik Önermeler
18.00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar)"İslam’da Bilgi Kaynakları Bilgi Nedir? Bilgi Türleri İslam’a Göre Bilgi "
18.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)Edebiyatın Tarih ile İlişkisi
19.00MATEMATİK-10 (Tekrar)Sıralama ve Seçme
19.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)Edebiyat ve Toplum İlişkisi
20.00MATEMATİK-11 (Tekrar)Yönlü Açılar
20.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki
21.00MATEMATİK-12 (Tekrar)Üstel Fonksiyon
21.309-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi
22.00KUR'AN-I KERİM (Tekrar)Kur'an-ı Kerim'i Okumanın Önemi
22.30ARAPÇA-9 (Tekrar)"Okulda İlk Gün Nispet yası (Uyruğunu söyleme) Müzekker‐Müennes Marife‐Nekre, İşaret isimleri"
23.00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar)"1İman ve İnsan 2 İmanla İlgili kavramalar Kelime-i Tevhid Kelime-i Şehadet"
23.30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)Çocuk Ruh Sağlığı 1

EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Binlerce lira kazanıyor ama... Arabası şaşırttı!
Binlerce lira kazanıyor ama... Arabası şaşırttı!
'Normal bir insanın dayanamayacağı kadar acı verici'
'Normal bir insanın dayanamayacağı kadar acı verici'
Yüzeyi tamamen kaplandı! Nehri gören şaşkına dönüyor
Yüzeyi tamamen kaplandı! Nehri gören şaşkına dönüyor
'Hiç estetiğim yok' demişti! İlk zamanları...
'Hiç estetiğim yok' demişti! İlk zamanları...
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
2678 yıldır süregelen sorun
2678 yıldır süregelen sorun
Siirt'te güvenlik korucusuna hain saldırı!
Siirt'te güvenlik korucusuna hain saldırı!
20 Eylül koronavirüs tablosu!
20 Eylül koronavirüs tablosu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X