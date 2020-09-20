eba canlı ders saatleri

EBA ile uzaktan eğitim kaldığı yerden yarın devam edecek. 21 Eylül pazartesi günü EBA'da yer alacak dersler ve ders saatleri belli oldu. MEB tarafından yayınlanan ders programında ilkokul, ortaokul ve lise dersleri yer alıyor. Canlı ders saatleri için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.
EBA Destek Noktası; hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.
EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI
|09.00
|TÜRKÇE-4
|Okuma Kültürü (Kitabın Büyüsü)
|09.30
|MATEMATİK-4
|Doğal Sayılar ( 4 Basamaklı Doğal Sayılar)
|10.00
|TÜRKÇE-3
|Birey ve Toplum (Okula Dönüş-1)
|10.30
|MATEMATİK-3
|Doğal Sayılar ( 3 Basamaklı Doğal Sayılar-1)
|11.00
|TÜRKÇE-2
|Birey ve Toplum (Okul Sabahı)
|11.30
|MATEMATİK-2
|Doğal Sayılar (Nesne Sayılarını Bulalım)
|12.00
|OKUYORUM YAZIYORUM
|Okuma Yazmaya Hazırlık
|12.30
|TÜRKÇE-1
|Zaman ve Mekân (Tanışma)
|13.00
|MATEMATİK-1
|Uzamsal İlişkiler (Alt ve Üst Kavramı)
|13.30
|TÜRKÇE
|Dinleme Kurallarına Uyma
|14.00
|MATEMATİK
|Rakamları Okuma ve Yazma
|14.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Selamlaşma-Tanışma
|15.00
|TÜRKÇE-4 (Tekrar)
|Okuma Kültürü (Kitabın Büyüsü)
|15.30
|MATEMATİK-4 (Tekrar)
|Doğal Sayılar ( 4 Basamaklı Doğal Sayılar)
|16.00
|TÜRKÇE-3 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Okula Dönüş-1)
|16.30
|MATEMATİK-3 (Tekrar)
|Doğal Sayılar ( 3 Basamaklı Doğal Sayılar-1)
|17.00
|TÜRKÇE-2 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Okul Sabahı)
|17.30
|MATEMATİK-2 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Nesne Sayılarını Bulalım)
|18.00
|OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)
|Okuma Yazmaya Hazırlık
|18.30
|TÜRKÇE-1 (Tekrar)
|Zaman ve Mekân (Tanışma)
|19.00
|MATEMATİK-1 (Tekrar)
|Uzamsal İlişkiler (Alt ve Üst Kavramı)
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Dinleme Kurallarına Uyma
|20.00
|MATEMATİK (Tekrar)
|Rakamları Okuma ve Yazma
|20.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Selamlaşma-Tanışma
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Prof. Dr. Yankı YAZGAN
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI
|09.00
|TÜRKÇE-5
|Sözcükte Anlam
|09.30
|MATEMATİK-5
|Doğal Sayılar
|10.00
|TÜRKÇE-6
|Sözcükte Anlam
|10.30
|MATEMATİK-6
|Doğal Sayılarla İşlemler
|11.00
|TÜRKÇE-7
|Sözcükte Anlam
|11.30
|MATEMATİK-7
|Tam Sayılarla İşlemler
|12.00
|TÜRKÇE-8
|Sözcükte Anlam
|12.30
|MATEMATİK-8
|Çarpanlar ve Katlar
|13.00
|ARAPÇA-5
|"1.Selamlaşma İfadeleri ( السلام عليكم - وعليكم السلام) - Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)"
|13.30
|TÜRKÇE
|Sözcükte Anlam
|14.00
|MATEMATİK
|Ritmik Sayma
|14.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi
|15.00
|TÜRKÇE-5 (Tekrar)
|Sözcükte Anlam
|15.30
|MATEMATİK-5 (Tekrar)
|Doğal Sayılar
|16.00
|TÜRKÇE-6 (Tekrar)
|Sözcükte Anlam
|16.30
|MATEMATİK-6 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla İşlemler
|17.00
|TÜRKÇE-7 (Tekrar)
|Sözcükte Anlam
|17.30
|MATEMATİK-7 (Tekrar)
|Tam Sayılarla İşlemler
|18.00
|TÜRKÇE-8 (Tekrar)
|Sözcükte Anlam
|18.30
|MATEMATİK-8 (Tekrar)
|Çarpanlar ve Katlar
|19.00
|ARAPÇA-5 (Tekrar)
|"1.Selamlaşma İfadeleri ( السلام عليكم - وعليكم السلام) - Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)"
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Sözcükte Anlam
|20.00
|MATEMATİK (Tekrar)
|Ritmik Sayma
|20.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Prof. Dr. Yankı YAZGAN
EBA LİSE DERS PROGRAMI
|09.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
|Edebiyatın Bilimle İlişkisi
|09.30
|MATEMATİK-9
|Önermeler ve Bileşik Önermeler
|10.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9
|"İslam’da Bilgi Kaynakları Bilgi Nedir? Bilgi Türleri İslam’a Göre Bilgi "
|10.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10
|Edebiyatın Tarih ile İlişkisi
|11.00
|MATEMATİK-10
|Sıralama ve Seçme
|11.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
|Edebiyat ve Toplum İlişkisi
|12.00
|MATEMATİK-11
|Yönlü Açılar
|12.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
|Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki
|13.00
|MATEMATİK-12
|Üstel Fonksiyon
|13.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi
|14.00
|KUR'AN-I KERİM
|Kur'an-ı Kerim'i Okumanın Önemi
|14.30
|ARAPÇA-9
|"Okulda İlk Gün Nispet yası (Uyruğunu söyleme) Müzekker‐Müennes Marife‐Nekre, İşaret isimleri"
|15.00
|TEMEL DİNİ BİLGİLER-9
|"1İman ve İnsan 2 İmanla İlgili kavramalar Kelime-i Tevhid Kelime-i Şehadet"
|15.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9
|Çocuk Ruh Sağlığı 1
|16.00
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9
|Mesleki Matematik Aritmetiği 1
|16.30
|MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9
|Geometrik Çizimler 1
|17.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)
|Edebiyatın Bilimle İlişkisi
|17.30
|MATEMATİK-9 (Tekrar)
|Önermeler ve Bileşik Önermeler
|18.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar)
|"İslam’da Bilgi Kaynakları Bilgi Nedir? Bilgi Türleri İslam’a Göre Bilgi "
|18.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)
|Edebiyatın Tarih ile İlişkisi
|19.00
|MATEMATİK-10 (Tekrar)
|Sıralama ve Seçme
|19.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)
|Edebiyat ve Toplum İlişkisi
|20.00
|MATEMATİK-11 (Tekrar)
|Yönlü Açılar
|20.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)
|Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki
|21.00
|MATEMATİK-12 (Tekrar)
|Üstel Fonksiyon
|21.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Selamlaşma-Tanışma-Vedalaşma-Türk Alfabesi
|22.00
|KUR'AN-I KERİM (Tekrar)
|Kur'an-ı Kerim'i Okumanın Önemi
|22.30
|ARAPÇA-9 (Tekrar)
|"Okulda İlk Gün Nispet yası (Uyruğunu söyleme) Müzekker‐Müennes Marife‐Nekre, İşaret isimleri"
|23.00
|TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar)
|"1İman ve İnsan 2 İmanla İlgili kavramalar Kelime-i Tevhid Kelime-i Şehadet"
|23.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)
|Çocuk Ruh Sağlığı 1
EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.
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