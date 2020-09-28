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EBA canlı ders programı 2020! EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programları listesi

EBA canlı ders programı belli oldu. EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programlarına göre hangi dersler olacak? EBA'da hangi saatte hangi dersler var? İşte EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programları

28.09.2020 - 22:53 | Güncelleme: ABONE OL
EBA canlı ders programı 2020! EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programları listesi

EBA ile uzaktan eğitim kaldığı yerden yarın devam edecek. 29 Eylül pazartesi günü EBA'da yer alacak dersler ve ders saatleri belli oldu. MEB tarafından yayınlanan ders programında ilkokul, ortaokul ve lise dersleri yer alıyor. Canlı ders saatleri için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.

EBA Destek Noktası; hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

09.00TÜRKÇE-4Okuma Kültürü (Kelime Çalışması, Ana Fikir, Konu, Metne Uygun Başlık Bulma)EBA İzle TRT İzle *
09.30MATEMATİK-4Doğal Sayılar (10000’e kadar 100’er ve 1000’er Ritmik Sayma)EBA İzleTRT İzle *
10.00TÜRKÇE-3Birey ve Toplum (Gezmeyi Seven Ağaç-1)EBA İzleTRT İzle *
10.30MATEMATİK-3Doğal Sayılar (Basamak Değerleri-1)EBA İzleTRT İzle *
11.00TÜRKÇE-2Birey ve Toplum (Hecelere Ayırma)EBA İzleTRT İzle *
11.30MATEMATİK-2Doğal Sayılar (Nesne Sayısını Tahmin Etme)EBA İzleTRT İzle *
12.00OKUYORUM YAZIYORUMOkuma Yazmaya HazırlıkTRT İzle *
12.30TÜRKÇE-1Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-3)TRT İzle *
13.00MATEMATİK-1Uzamsal İlişkiler (Uzak-Yakın, İçinde-Dışında)EBA İzleTRT İzle *
13.30TÜRKÇENoktalama İşaretleriEBA İzleTRT İzle *
14.00MATEMATİKRitmik SaymaEBA İzleTRT İzle *
14.301-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇESelamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır SormaEBA İzleTRT İzle *
15.00TÜRKÇE-4 (Tekrar)Okuma Kültürü (Kelime Çalışması, Ana Fikir, Konu, Metne Uygun Başlık Bulma)EBA İzleTRT İzle *
15.30MATEMATİK-4 (Tekrar)Doğal Sayılar (10000’e kadar 100’er ve 1000’er Ritmik Sayma)EBA İzleTRT İzle *
16.00TÜRKÇE-3 (Tekrar)Birey ve Toplum (Gezmeyi Seven Ağaç-1)EBA İzleTRT İzle *
16.30MATEMATİK-3 (Tekrar)Doğal Sayılar (Basamak Değerleri-1)EBA İzleTRT İzle *
17.00TÜRKÇE-2 (Tekrar)Birey ve Toplum (Hecelere Ayırma)EBA İzleTRT İzle *
17.30MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılar (Nesne Sayısını Tahmin Etme)EBA İzleTRT İzle *
18.00OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)Okuma Yazmaya HazırlıkTRT İzle *
18.30TÜRKÇE-1 (Tekrar)Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-3)TRT İzle *
19.00MATEMATİK-1 (Tekrar)Uzamsal İlişkiler (Uzak-Yakın, İçinde-Dışında)EBA İzleTRT İzle *
19.30TÜRKÇE (Tekrar)Noktalama İşaretleriEBA İzleTRT İzle *
20.00MATEMATİK (Tekrar)Ritmik SaymaEBA İzleTRT İzle *
20.301-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır SormaEBA İzleTRT İzle *
21.00YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENDr. Gözde DURMUŞEBA İzle

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

09.00TÜRKÇE-5Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileriTRT İzle *
09.30MATEMATİK-5Doğal SayılarEBA İzleTRT İzle *
10.00TÜRKÇE-6Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileriEBA İzleTRT İzle *
10.30MATEMATİK-6Doğal Sayılarla İşlemlerEBA İzleTRT İzle *
11.00TÜRKÇE-7Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileriEBA İzleTRT İzle *
11.30MATEMATİK-7Tam Sayılarla İşlemlerEBA İzleTRT İzle *
12.00TÜRKÇE-8Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileriTRT İzle *
12.30MATEMATİK-8Çarpanlar ve KatlarEBA İzleTRT İzle *
13.00ARAPÇA-5Harflerin Yazılışı - 2 (Başta – Ortada - Sonda)EBA İzleTRT İzle *
13.30TÜRKÇEEş Sesli KelimelerEBA İzleTRT İzle *
14.00MATEMATİK100-1000 Arası ÇoklukEBA İzleTRT İzle *
14.305-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇEKendini Tanıtma-Bir Başkasını TanıtmaEBA İzleTRT İzle *
15.00TÜRKÇE-5 (Tekrar)Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileriTRT İzle *
15.30MATEMATİK-5 (Tekrar)Doğal SayılarEBA İzleTRT İzle *
16.00TÜRKÇE-6 (Tekrar)Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileriEBA İzleTRT İzle *
16.30MATEMATİK-6 (Tekrar)Doğal Sayılarla İşlemlerEBA İzleTRT İzle *
17.00TÜRKÇE-7 (Tekrar)Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileriEBA İzleTRT İzle *
17.30MATEMATİK-7 (Tekrar)Tam Sayılarla İşlemlerEBA İzleTRT İzle *
18.00TÜRKÇE-8 (Tekrar)Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileriTRT İzle *
18.30MATEMATİK-8 (Tekrar)Çarpanlar ve KatlarEBA İzleTRT İzle *
19.00ARAPÇA-5 (Tekrar)Harflerin Yazılışı - 2 (Başta – Ortada - Sonda)EBA İzleTRT İzle *
19.30TÜRKÇE (Tekrar)Eş Sesli KelimelerEBA İzleTRT İzle *
20.00MATEMATİK (Tekrar)100-1000 Arası ÇoklukEBA İzleTRT İzle *
20.305-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)Kendini Tanıtma-Bir Başkasını TanıtmaEBA İzleTRT İzle *
21.00YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDENDoç. Dr. Gözde DURMUŞEBA İzle

EBA LİSE DERS PROGRAMI

09.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan TürleriTRT İzle *
09.30MATEMATİK-9Önermeler ve Bileşik ÖnermelerEBA İzleTRT İzle *
10.00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-91. İslam’da Bilgi Kaynakları ve Bilgi Edinmenin Yolları:EBA İzleTRT İzle *
10.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 1TRT İzle *
11.00MATEMATİK-10Sıralama ve SeçmeTRT İzle *
11.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 2EBA İzleTRT İzle *
12.00MATEMATİK-11Trigonometrik FonksiyonlarEBA İzleTRT İzle *
12.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki DeğişimiTRT İzle *
13.00MATEMATİK-12Logaritma FonksiyonuEBA İzleTRT İzle *
13.309-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE"Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma- A ve B Harfleri"EBA İzleTRT İzle *
14.00KUR'AN-I KERİMTecvid (Med Harfleri)EBA İzleTRT İzle *
14.30ARAPÇA-9"Basit Muzari Fiiller ve Olumsuzu ve Soruları Zaman zarfı, Tekil Mazi Fiil , Basit Emir"EBA İzleTRT İzle *
15.00TEMEL DİNİ BİLGİLER-94 İman Esasları - Allaha İmanEBA İzleTRT İzle *
15.30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9Çocuk Ruh Sağlığı-2EBA İzleTRT İzle *
16.00MUHASEBE VE FİNANSMAN 9Mesleki Matematik Aritmetiği-2EBA İzleTRT İzle *
16.30MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9Geometrik Çizimler2EBA İzleTRT İzle *
17.00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan TürleriTRT İzle *
17.30MATEMATİK-9 (Tekrar)Önermeler ve Bileşik ÖnermelerEBA İzleTRT İzle *
18.00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar)1. İslam’da Bilgi Kaynakları ve Bilgi Edinmenin Yolları:EBA İzleTRT İzle *
18.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 1TRT İzle *
19.00MATEMATİK-10 (Tekrar)Sıralama ve SeçmeTRT İzle *
19.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 2EBA İzleTRT İzle *
20.00MATEMATİK-11 (Tekrar)Trigonometrik FonksiyonlarEBA İzleTRT İzle *
20.30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki DeğişimiTRT İzle *
21.00MATEMATİK-12 (Tekrar)Logaritma FonksiyonuEBA İzleTRT İzle *
21.309-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)"Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma- A ve B Harfleri"EBA İzleTRT İzle *
22.00KUR'AN-I KERİM (Tekrar)Tecvid (Med Harfleri)EBA İzleTRT İzle *
22.30ARAPÇA-9 (Tekrar)"Basit Muzari Fiiller ve Olumsuzu ve Soruları Zaman zarfı, Tekil Mazi Fiil , Basit Emir"EBA İzleTRT İzle *
23.00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar)4 İman Esasları - Allaha İmanEBA İzleTRT İzle *
23.30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)Çocuk Ruh Sağlığı-2EBA İzleTRT İzle *


EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.

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