EBA ile uzaktan eğitim kaldığı yerden yarın devam edecek. 29 Eylül pazartesi günü EBA'da yer alacak dersler ve ders saatleri belli oldu. MEB tarafından yayınlanan ders programında ilkokul, ortaokul ve lise dersleri yer alıyor. Canlı ders saatleri için aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.

EBA Destek Noktası; hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA LİSE DERS PROGRAMI



EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.