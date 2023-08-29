EA Sports FC24'ün oyuncu ratingleri açıklandı!
Oyunseverlerin merakla beklediği EA Sports FC24'te oyuncu ratingleri açıklandı. Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun yeni ratingi ise dikkat çekti. İşte EA Sports FC24'ün oyuncu ratingleri...
- 1
Cristiano Ronaldo-87
- 2
Sadio Mane-87
- 3
João Cancelo-87
-
- 4
Bruno Fernandes-87
- 5
Rodri-87
- 6
Luka Modric-87
-
- 7
Toni Kroos-88
- 8
Marc Andre ter Stegen-88
- 9
Heung Min Son-88
-
- 10
Virgil van Dijk-88
- 11
Marquinhos-88
- 12
Ederson-88
-
- 13
Bernardo Silva-88
- 14
G. Donnaruma-88
- 15
Ruben Dias-88
-
- 16
Manuel Neuer-89
- 17
Neymar JR.-89
- 18
Casemiro-89
-
- 19
Jan Oblak-89
- 20
Harry Kane-89
- 21
Mohamed Salah-89
-
- 22
Joshua Kimmich-89
- 23
Alisson Becker-89
- 24
Thibaut Courtois-90
-
- 25
Erling Haaland-90
- 26
Lionel Messi-91
- 27
Karim Benzema-91
-
- 28
Robert Lewandowski-91
- 29
Kevin de Bruyne-91
- 30
Kylian Mbappe-91
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