        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun EA Sports FC ve FC Mobile’da Türkçe Spiker Dönemi Başlıyor! Mikrofon Ertem Şener ve Özkan Öztürk'te. - Teknoloji Haberleri

        EA Sports FC ve FC Mobile’da Türkçe spiker dönemi başlıyor!

        Türk futbolseverlerin yıllardır beklediği an geldi! Özkan Öztürk, Ertem Şener ve Melike Çelik, EA Sports FC ile FC Mobile'a Türkçe anlatımla renk katıyor. Özkan Öztürk'ün X paylaşımıyla duyurulan bu yenilik, oyuncuları heyecanlandırdı!

        Giriş: 09.09.2025 - 16:49 Güncelleme: 09.09.2025 - 16:51
        FC 26'da Türkçe spiker dönemi!
        EA Sports FC ve FC Mobile, Türk oyuncular için büyük bir yenilikle geliyor: Türkçe spiker desteği! Uzun süredir talep edilen bu özellik, ünlü spiker Özkan Öztürk’ün X’te yaptığı paylaşımla resmen duyuruldu. Özkan Öztürk ve Ertem Şener’in efsanevi anlatımlarıyla maçlar daha heyecanlı hale gelirken, Melike Çelik stüdyo muhabiri olarak ekibe katılıyor. Bu gelişme, FC 26 ve FC Mobile’ın popülerliğini artıracağa benziyor.

        TÜRKÇE SPİKER DÖNEMİ BAŞLIYOR

        EA Sports, Türk futbolseverlerin taleplerini duydu ve FC serisine Türkçe anlatım özelliğini getirdi. Özkan Öztürk’ün X paylaşımında vurguladığı gibi, “Siz istediniz, biz getirdik!” sözleriyle duyurulan bu yenilik, beta sızıntılarından beri merakla bekleniyordu. Artık oyuncular, maçları Türkçe anlatımla deneyimleyecek ve kendilerini sahanın içinde hissedecek. Özkan Öztürk, FC Mobile için indirme, FC 26 için ise ön sipariş çağrısında bulundu.

        ÖZKAN ÖZTÜRK’TEN RESMİ DUYURU

        Özkan Öztürk, 9 Eylül 2025’te saat 13:34’te X hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. EASPORTSFC ve EASFCMOBILE’ı etiketleyen tweet’te, “Türkçe spikerlerle yeni bir dönem başlıyor! ” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda Özkan Öztürk ve Ertem Şener’in anlatımlarıyla Melike Çelik’in stüdyo muhabirliği vurgulandı. Tweet, kısa sürede 34 beğeni, 2 paylaşım ve 774 görüntülenme aldı. #TürkçeSpiker etiketiyle sosyal medyada yankı bulan duyuru, oyuncular arasında büyük heyecan yarattı.

        TÜRKÇE SESLENDİRME KADROSUNDA, ÖZTÜRK, ŞENER VE ÇELİK VAR

        EA Sports’un Türkçe anlatım kadrosu yıldızlarla dolu. TRT Spor yorumcusu Özkan Öztürk, dinamik anlatımıyla maçlara enerji katacak. Türk futbolunun ikonik sesi Ertem Şener, unutulmaz yorumlarıyla oyuncuları coşturacak. Stüdyo muhabirliği görevini ise deneyimli gazeteci Melike Çelik üstlenecek. Bu kadro, beta sızıntılarında yer alan iddiaları doğruladı ve oyunun yerelleştirme çalışmalarını taçlandırdı.

        OYUNCULARDAN BÜYÜK HEYECAN

        Sosyal medya ve forumlarda oyuncuların tepkileri oldukça olumlu. Technopat ve ShiftDelete gibi platformlarda, “Ertem Şener’in coşkusu oyunu bambaşka bir seviyeye taşıyacak” yorumları öne çıktı. Türk oyuncular, Süper Lig lisanslarının genişletilmesi umuduyla da heyecanlı. Türkçe spiker özelliği, FC 26’nın satışlarını artırabilir ve FC Mobile’ı daha geniş kitlelere ulaştırabilir.

