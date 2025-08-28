E3 ülkelerinden İran için yaptırım başvurusu

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başvurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek snapback mekanizmasını tetikleme kararını hukuki açıdan "temelsiz" olarak niteleyerek, İran'ın bu "haksız eyleme" uygun şekilde yanıt vereceğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un yanı sıra AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da yer aldığı Avrupalı yetkililer, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile telekonferans görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Avrupalılar, İranlı Bakan'a, snapback mekanizmasının işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) resmi olarak başvurma niyetlerini bildirirken aynı zamanda, sorunları çözmek ve BM yaptırımlarının geri dönmesini önlemek için 30 günlük süreç içinde diplomatik bir çözüm bulmaya hazır olduklarını vurguladı.

Erakçi ise Avrupa'nın Tahran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararını "haksız, hukuka aykırı ve hukuki dayanaktan yoksun" olarak nitelendirdi.

İran'ın süreç boyunca meselenin çözümü için diplomasiye bağlı kalarak sorumlu ve iyi niyetli yaklaşım sergilediğini söyleyen Erakçi, İran'ın "ulusal hak ve çıkarlarını korumak ve güvence altına almak amacıyla bu hukuka aykırı ve haksız eylemine uygun şekilde yanıt vereceğini" Avrupalı yetkililere iletti.

Erakçi, nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'yı sorumlu bir yaklaşım benimseyerek ve mevcut gerçekleri anlayarak ilerleyen günlerde bu "yanlış eylemi" uygun şekilde düzelteceklerini umduğunu belirtti. ​​​​​​​​​​​​​​

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin 2018'de tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı işletme kararı almıştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı, E3 ülkelerinin İran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek snapback mekanizmasını tetikleme kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.