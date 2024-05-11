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        Haberler Gündem Eğitim e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınav sonuçları ne zaman ve nereden ilan edilecek?

        e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınav sonuçları açıklandı mı?

        18 Nisan ile 2 Mayıs arasında başvuruların tamamlandığı e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı için geri sayım tamamlandı. Bugün yapılan sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı sonuç açıklanma tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:56
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        • 1

          ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavları sona erdi. e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınav için geri tamamlandı. Sınava giren öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilimler sınavı ve sonuç açıklanma tarihi...

        • 2

          e-YÖKDİL 2024/1 İNGİLİZCE SOSYAL BİLİMLER SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Elektronik ortamda yapılan bir sınav olan YÖKDİL 1 sonuçları aynı gün yani 11 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin ana sayfasından ilan edilmesi bekleniyor.

          ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          e-YÖKDİL 2024/1 İNGİLİZCE SOSYAL BİLİMLER SINAVI NE ZAMAN?

          Sınav 11 Mayıs 2024 tarihinde saat 13.45'te Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır.

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