e-YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? e-YDS 2024/10 İngilizce kaç dakika sürüyor, kaç soru?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) 7 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre e-YDS/10; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 47 e-sınav salonunda uygulanacak. Peki e-YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? e-YDS 2024/10 İngilizce kaç dakika sürüyor, kaç soru? İşte, e-YDS/10 İngilizce sınav süresi ve soru sayısı…
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ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde yapılıyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) 7 Eylül 2024 tarihinde 4 ilde uygulanacak. e-YDS/10 İngilizce sınav süresi ve soru sayısı yabancı dil puanı elde etmek isteyen adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, e-YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? e-YDS 2024/10 İngilizce kaç dakika sürüyor, kaç soru?
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E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimina göre, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) 7 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek.
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e-YDS SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU VAR?
İngilizce olarak uygulanacak sınav saat 13.45'te başlayacak, saat 16.45'te sona erecek.
Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.
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E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
e-YDS 2024/10 (İngilizce) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamadan şu ifadelere yer verildi:
''7 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2024/10 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
7 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2024/10 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''
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E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2024/10 İngilizce sınav sonuçları, sınavdan hemen sonra aynı gün içerisinde açıklanacak.