ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde yapılıyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) 7 Eylül 2024 tarihinde 4 ilde uygulanacak. e-YDS/10 İngilizce sınav süresi ve soru sayısı yabancı dil puanı elde etmek isteyen adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, e-YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? e-YDS 2024/10 İngilizce kaç dakika sürüyor, kaç soru?