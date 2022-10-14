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1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yeni e-ticaret yasası, sektörde tartışmalara yol açtı.

E-ticaret ekosisteminin farklı paydaşları, haksız rekabeti ve tekelleşmeyi önlemek adına mevcut kanunda yapılan değişikliklerin, sektörün büyüme hızını kesebileceği ve hatta toplam hacmi de küçültebileceği uyarılarında bulunuyor.

Bazı maddelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği sektörde yüksek sesle talep edilirken, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu.

Tüm bu gelişmeler ışığında, özellikle pandemi döneminde atağa kalkan ve son 4 yılda 10 kat büyüyen e-ticaret sektörünün geleceğini şekillendirecek yeni yasayı tüm yönleri ile mercek altına aldık.

Yazı dizimizin bugünkü bölümünde, tartışmaların odağındaki yasanın getirdiği yenilikleri masaya yatırdık.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 2014 yılında yürürlüğe girmişti.

Bu kanunun, e-ticaretin gelişimine paralel olarak yıllar içinde güncelliğini yitirmesinden yola çıkan Ticaret Bakanlığı 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u hazırladı. Yeni e-ticaret yasası geçtiğimiz Temmuz ayında ise Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yasa, genel hatları ile e-ticaret ekosistemine hâkim tek bir pazaryerinin oluşumuna engel olmayı hedeflerken, bu doğrultuda hazırlanan maddelerin bazıları ise eleştirilerin hedefi oldu.

E-TİCARETTEKİ KAVRAMLAR YASAL TANIMA KAVUŞTU

Tartışma yaratan maddelere geçmeden önce, yeni yasanın yeniliklerine bakılacak olursa, sektördeki güncel kavramların yasal tanımının yapıldığı görülüyor.

Buna göre, eski yasada tanımı olmayan 'Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı', 'Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı', 'Elektronik ticaret ortamı', 'Elektronik ticaret pazar yeri', 'Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), 'Net işlem hacmi', 'Ekonomik bütünlük' kavramlarının tanımı yeni yasada yapılmış durumda.

Yeni kanun ile e-ticaret pazar yerinde kendisinin satış yapıp yapmadığına bakılmaksızın diğer elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar 'elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı' olarak tanımlanıyor.

E-ticaret pazar yerinde yada kendine ait e-ticaret ortamında, kendi mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılar ise 'elektronik ticaret hizmet sağlayıcı' olarak tanımlanıyor.

HAKSIZ TİCARETİN SINIRLARI BELİRLENDİ

Kanuna, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret ortamına ilişkin belirliliğin sağlanması için "e-ticaret pazar yeri" ve "e-ticaret ortamı" tanımları da eklenecek.

Bakanlığın e-ticaret üzerindeki yetkilerinin çerçevesinin yeniden çizildiği yeni yasada, haksız ticareti önleme noktasında da yeni bir madde yer alıyor.

Bu maddede, elektronik ticarette haksız ticari uygulamada bulunulamayacağı vurgulanırken, "Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilir" ifadesi yer alıyor.

Ayrıca, haksız ticari uygulamanın sınırlarını belirleyen bu maddeye göre, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıya yapılması gereken ödemenin siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde eksiksiz yapılmaması, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlanması, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıyla olan ticari ilişkinin koşullarının, yazılı şekilde veya elektronik ortamda yapılan aracılık sözleşmesiyle belirlenmemesi, herhangi bir hizmet verilmediği hâlde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıdan bedel alınması, aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği hâlde elektronik ticaret hizmet sağlayıcının sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi gibi durumlar haksız ticari uygulama olarak sayıldı.

Yeni kanunla, e-ticarette haksız ticari uygulamada bulunan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız uygulamada bulunulan her bir e-ticaret hizmet sağlayıcı için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil e-ticaret hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir e-ticaret hizmet sağlayıcı için 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.

PAZARLAMA BÜTÇELERİNE LİMİT

Yeni yasa kapsamında, e-ticaret şirketlerinin pazarlama bütçelerine limit getirilirken, bu alandaki bütçelerin artık serbestçe belirlenmesinin de önüne geçiliyor.

Tartışma yaratan maddelerden biri olan bu maddeye göre, net işlem hacmi 30 milyar TL, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret platformları, net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının 30 milyar TL'lik kısmı için bu tutarın yüzde 2'sine, 30 milyar TL'nin üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde 3'üne kadar reklam harcamasını izleyen takvim yılında yapabilecek.

Buna göre hesaplanan tutar, net işlem hacmine dâhil edilen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar ile bunların ekonomik bütünlüğü içinde bulunup elektronik ticaret pazar yerinde faaliyet gösteren elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların toplam reklam bütçesini oluşturacak.

Ayrıca bu bütçe, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar arasında net işlem hacmine katkıları oranında paylaştırılacak ve bir takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en fazla dörtte biri oranında kullanılabilecek.

Yeni yasaya göre, e-ticaret platformları, net işlem hacminin aynı takvim yılına ilişkin on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi değişim oranı uygulanmış tutarının 30 milyar TL'lik kısmı için bu tutarın yüzde 2'sine, 30 milyar TL'nin üzerindeki kısmı için ise bu tutarın binde 3'üne kadar promosyon, ödül, puan, kupon, hediye çeki ve benzeri imkânları izleyen takvim yılında sunabilecek.

Kanunda yapılan değişiklikler, her ne kadar haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek, e-ticaretin dengeli bir şekilde büyümesini ve tüm paydaşların haklarının korunmasını hedeflese de, pazarlama bütçelerine getirilen kısıtlamanın ekosisteme olumsuz etkileri olabileceği konusunda eleştiriler yapılıyor. Sektör yetkilileri, önümüzdeki dönemde yapılacak yönetmelikler ile bu

HACME GÖRE LİSANS ÜCRETİ ÖDENECEK

Yeni yasada tartışılan maddelerden biri de, firmalara şart koşulan lisans ücretleri oldu.

Yasada yer alan maddeye göre, bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar TL'nin, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için Ticaret Bakanlığı'ndan lisans almak ve lisansını yenilemek zorunda olacak.

Lisans ücreti ise, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılardan, bunların e-ticaret pazar yerlerinde bir önceki takvim yılında gerçekleşen net işlem hacimleri oranında tahsil edilecek.

Buna göre;

- Net işlem hacmi 10 milyar TL ile 20 milyar TL arasında olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları 10 milyar TL'yi aşan kısmının on binde üçü,

- Net işlem hacminin 20 milyar TL ile 30 milyar TL arasında olması hâlinde 20 milyar TL'yi aşan kısmının binde beşi,

- Net işlem hacminin 30 milyar TL ile 40 milyar TL arasında olması hâlinde 30 milyar TL'yi aşan kısmının yüzde biri,

- Net işlem hacminin 40 milyar TL ile 50 milyar TL arasında olması hâlinde 40 milyar TL'yi aşan kısmının yüzde beşi,

- Net işlem hacminin 50 milyar TL ile 55 milyar TL arasında olması hâlinde 50 milyar TL'yi aşan kısmının yüzde onu,

- Net işlem hacminin 55 milyar TL ile 60 milyar TL arasında olması hâlinde 55 milyar TL'yi aşan kısmının yüzde on beşi,

- Net işlem hacminin 60 milyar TL ile 65 milyar TL arasında olması hâlinde 60 milyar TL aşan kısmının yüzde yirmisi,

- Net işlem hacminin 65 milyar TL'nin üzerinde olması hâlinde 65 milyar TL'yi aşan kısmının yüzde yirmi beşi oranında lisans ücreti ödeyecek.

KARGO VE TAŞIMACILIK YENİDEN DÜZENLEDİ

Yasa ile, e-ticaret alışverişlerinde kargo ve lojistik hizmetlerine de yeni düzenlemeler getirildi.

Buna göre, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazar yerlerindeki satışlar, kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin e-ticaret hizmet sağlayıcı olarak yaptığı satışlar ve e-ticaret dışındaki satışları hariç eşya taşımacılığı, taşıma işleri organizatörlüğü ve posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunulamayacak.

Kanunda yapılan değişiklikler, her ne kadar haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek, e-ticaretin dengeli bir şekilde büyümesini ve tüm paydaşların haklarının korunmasını hedeflese de, bazı maddeler hakkında sektörün çekinceleri bulunuyor.

Bunların başında lisans ücretleri ile pazarlama bütçelerine getirilen kısıtlamalar geliyor

Özellikle bu 2 maddenin önümüzdeki dönemde ekosisteme olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarılar yapan sektör yetkilileri, hazırlanacak yönetmelikler ile, yeni kanunda sektörü olumsuz etkileme ihtimali olan maddelerde revizyonların yapılabileceğini umuyor.

'LİSANS BEDELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL'

Geçtiğimiz günlerde konunun masaya yatırıldığı C Level Club Roundtable etkinliğinde konuşan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Genel Sekreteri Ömer Gürkan, yeni kanunla birlikte ekonomik bütünlük kavramının geldiğini söyledi.

Gürkan, "Şirketlerin aynı zamanda hem ödeme alma hem kurye hizmeti sunma gibi haksız rekabete yol açabilecek şekilde birçok sektöre yayılması ve her işi kendi bünyesinde gerçekleştirmesi engellenmek isteniyor. Ancak perakende tarafında bu ekonomik bütünlük aranmıyor. Yani bazı grupların serbest bırakıldığı bir tablo söz konusu" dedi.

Kanunun çıkış nedeninin 6563 sayılı kanunun eskimesi ve pandemiyle birlikte gelişen yeni iş modellerini kapsamaması olduğuna değinen Gürkan, "Yeni gelen kavramlardan biri de 'büyük ölçekli firmalar'. Reklam ve ilan giderlerinde ciro kıstası getiriliyor. Kanundaki önemli maddelerden biri de lisanslama ücretlerinin gelmesi. Bunun büyümenin önünde bir engel olduğunu düşünüyoruz. Net işlem hacmi 60 milyarı geçerse müthiş bir lisans bedeliyle karşılaşıyorsunuz ve bu sürdürülebilir değil. Örneğin, net işlem hacmi 37 milyar olursa lisans ücreti 179 milyona çıkıyor. Bazı noktalarda itirazımızı ilettik. Yönetmeliklerle kanun maddesindeki uygulamaların esnetileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'REKLAM PAZARINDAKİ DENGELER DEĞİŞECEK'

Aynı etkinlikte açıklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektörler ve Girişimcilik Dairesi Başkanı Ahmet Saygın Baban da, e-ticaret sektörünün hem bölgesel kalkınmaya hem de KOBİ’lerin ürünlerinin pazara çok daha kolay erişebilmeleri anlamında ekonominin önemli faktörü haline geldiğine değindi.

Sektörün son 4 yılda 10 kat büyüdüğünü ve büyüme eğiliminin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Baban, "Haksız ticari uygulamaların engellenmesine yönelik tasarlanan e-ticaret yasasında yer alan sınırlamaların çok büyük ölçüde Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu, e-ticaret ekosistemini daha güvenli hale getiren, dolayısıyla tüm aktörleriyle birlikte e-ticaretin büyümesine ve sağlıklı bir şekilde gelişimine katkı sağlayan sınırlamalar olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

KOBİ’lerin, haksız ticari uygulamalar ve kendilerinden çok daha güçlü konumda bulunan pazaryeri işletmecileri karşısında uluslararası standartlara uygun bir şekilde korunduğuna da değinen Baban, "Adil rekabetin tesisi bakımından ise e-ticaret yasası incelendiğinde özellikle aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan pazaryeri niteliğindeki işletmeler için son derece köklü ve radikal değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Bu doğrultuda kanunun en önemli politika hedefinin e-ticaret ekosistemine hâkim tek bir pazaryerinin oluşumuna engel olunması olduğu görülüyor. Araç ve mekanizma farklı olsa bile, şu an tüm dünyada bu hedef politika öncelikleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

Yasa ile reklam pazarındaki dengelerin değişeceğini de kaydeden Baban, "Yapılan düzenlemeyle e-ticaret şirketlerinin reklam bütçelerine üst limit getirildiğini, böylece reklam bütçelerinin serbestçe belirlenemeyeceğini anlıyoruz. E-ticaret sektörü son yıllarda en çok reklam harcaması yapan sektörlerin başında geliyor. Dolayısıyla reklam pazarındaki dengelerin de çok kısa vadede değişeceğini söylememiz mümkün" görüşünü paylaştı.

Yazı dizisi, konunun uzmanlarının görüşleri ile devam edecek...