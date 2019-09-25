25 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD merkezli e-ticaret sitesi eBay, Çarşamba günü şirketin CEO´su Devin Wenig´in görevinden ayrıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada Mali İşler Müdürü (CFO) Scott Schenkel´in geçici CEO olarak, küresel finansal planlama departmanı Başkan Yardımcısı Andy Craig´in de geçici CFO olarak atandığı duyuruldu.
'YETERLİ DENEYİME SAHİP'
Konuyla ilgili eBay Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Tierney şu açıklamayı yaptı: "Scott, eBay´deki 12 yıllık görev süreci boyunca işin içini dışını bilen güçlü ve dinamik bir lider olduğunu gösterdi. Ekiplerimizle şirketin stratejisine uygun olarak çalıştı. Scott´un eBay´deki deneyiminin şirkete bu dönemde yol göstermesi için yeterli olduğundan eminiz."
2011'DE TÜRKİYE PAZARINA GİRDİ
Wenig'in bu beklenmedik istifası şaşkınlık yaratırken şirketten yapılan yazılı açıklamada 'varlık satışı için değerlendirmelerin sürdüğünün' belirtilmesi bazı spekülasyonlara yol açtı. KeyBanc Capital Markets analisti Edward Yuma konuyla ilgili yayımladığı bilgi notunda "Wenig'in ayrılışı varlık satışı değerlendirme sürecini hızlandıracaktır. Bu değişimin yönetim kurulu tarafından istendiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
33 milyar dolarlık piyasa değerine sahip eBay, 2011 yılında GittGidiyor'u satın alarak Türkiye pazarına girmişti.
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