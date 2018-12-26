e-Okul sistemine giriş yaparak son not durumunu görüntülemek ve devamsızlık bilgisini sorgulamak isteyen milyonlarca öğrenci ve veli, sisteme nasıl giriş yapılacağını araştırıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılı'nın 1. dönem 1. ve 2. yazılıları sona erdi ve son yazılılar yapmaya başlandı. Öğrenciler ve veliler ise son yazılı ve sözlü sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, öğrencinin son yazılı ve sözlü notu nasıl öğrenilir? İşte, e-Okul'a dair detaylar...

e-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sıanv Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

e-Okul sistemine giriş yapmak için;

GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

e-OKUL SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI YARARLAR NELER?

1- Sınav sonuçlarını öğrenmek

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

17 Eylül tarihinde başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacaktır.