Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) E - okul veli bilgilendirme sistemi'ne (VBS) nasıl giriş yapılır? sorusu ikinci dönem 1. yazılı sınavlarıyla birlikte milyonlarca öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. İşte, e-okul devamsızlık ve not bilgisi sorgulama ekranı...

E-OKUL NOT BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI!

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL YENİ GİRİŞ EKRANI!

E Okul MEBBİS giriş ekranı için tıklayınız

E Okul'a E Devlet üzerinden ulaşmak için tıklayınız

E-OKUL’DA YENİ SİSTEM

e okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.