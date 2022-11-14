e-Devlet'ten kolaylık sağlayan hizmetlerine bir yenisi eklendi! Uygulama bugün başlıyor

e-Devlet, her geçen gün hizmetlerini geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Devlet kurumlarında yapılması gereken işlemleri elektronik ortamda kolayca halledebilen vatandaşlar için yeni bir hizmet daha kullanıma açıldı. Adalet Bakanlığının Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 9 yeni yabancı dil daha eklendi. Adalet Bakanlığının Yeni Adli Sicil Bilgi Sisteminde bugünden itibaren Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alınabilecek.