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Haberler Gündem SON DAKİKA: e-Devlet çöktü mü? e- Devlet giriş ekranı: turkiye.gov.tr

e-Devlet'te erişim sorunu yaşanıyor!

e-Devlet çöktü mü? KYK burs başvuruları beklenirken e-Devlet platformuna saat 13.30'dan sonra erişimde sorun yaşanmaya başladı. Kullanıcılar yaşanan sorunla birlikte Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarında "e-Devlet çöktü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte e-Devlet'te son durum...

27.10.2021 - 13:41 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: e-Devlet çöktü mü? e- Devlet giriş ekranı: turkiye.gov.tr

e-Devlet vatandaşık işlemleri portalı "www.turkiye.gov.tr"ye saat 13.30 itibariyle giriş yapmak isteyen kullanıcılar sayfanın hata verdiğini ve e-Devlet'e giremediklerini gördüler. Yaşanan sorunla birlikte birçok işlem için e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlar başta Twitter olmak üzere birçok platformda "e-Devlet çöktü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Hemen belirtelim sayfaya erişim sorunu yaşandığı için teorik olarak e-Devlet çöktü denilebilir. Ancak yaşanan sorunun nedeni henüz bilinmiyor. Konuyla iligli resmi makamlarca da bir açıklama yapılmadı.

KYK BURS BAŞVURULARI İÇİN YAKINDAN TAKİP EDİLİYORDU

Öte yandan KYK burs başvuru sürecinin de bugünlerde başlaması bekleniyor. Bu nedenle öğrenciler sıklıkla e-Devlet KYK uzantısına girerek başvuru sürecinin başlayıp başlamadığını sorguluyor.

e-Devlet erişim sorunu sona erdiğinde sizler paylaşacağız.

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