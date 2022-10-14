E﻿-atık sorunu: Bu yıl 5,3 milyar cep telefonu çöpe atılacak

Victoria Gill / BBC Bilim Muhabiri

Getty Images Uzmanlar e-atıkların % 20'den azının geri dönüştürüldüğünü söylüyor.

Dünya Elektrik ve Elektronik Atık Forumu (WEEE), bu yıl 5,3 milyar cep telefonunun çöpe atılacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Küresel ticaret verileri üzerinden yapılan tahmin, giderek artan “e-atık” sorununa işaret ediyor.

Araştırma ayıca, birçok kişinin eski telefonlarını geri dönüştürmek yerine ellerinde tutmayı tercih ettiğini gösteriyor.

Bu atık telefonlardan geri dönüştürülmeyen kablolardaki bakır ve pillerdeki kobalt gibi değerli madenlerin, yer altından çıkartılması gerekiyor.

WEEE Genel Müdürü Pascal Leroy “İnsanlar görünüşte değersiz olan bu unsurların aslında çok değerli olduğunu ve küresel düzeyde hep birlikte büyük miktarlar anlamına geldiğini fark etmiyor” dedi.

Dünya genelinde 16 milyar cep telefonu olduğu tahmin ediliyor ve Avrupa’dakilerin neredeyse üçte biri artık kullanılmıyor.

WEEE, araştırmalarının çamaşır makinelerinden, ekmek kızartma makinelerine, tablet bilgisayarlardan küresel yer belirleme sistemlerine elektrik ve elektronik atığın 2030 itibariyle yılda 74 milyon tona çıkacağını gösterdiğini söylüyor.

Geçtiğimiz aylarda İngiltere’deki Kraliyet Kimya Topluluğu, yeni ürünlerin imalatında e-atıkların kullanılmasını teşvik etme kampanyası başlatmıştı. Topluluk, Ukrayna’daki savaş dahil küresel çatışmaların değerli maden tedarikini tehdit ettiğine dikkat çekmişti.

Science Photo Library Geri dönüştürülemeyen değerli madenler, çevreye büyük bir maliyetle yer altından çıkartılıyor.

WEEE’den Magdalena Charytanowicz “Bu cihazlar, rüzgar tribünleri, elektrikli araba pilleri ve güneş enerjisi panelleri gibi, hepsi yeşil, düşük karbonlu toplumlara dijital dönüşüm için hayati önemdeki yeni elektronik cihazların ya da malzemelerin üretimi için çok sayıda önemli kaynak sunuyor” dedi.

Dünyada e-atıkların % 17’sinden biraz fazlası geri dönüştürülüyor. Ancak Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği gelecek yıl bu oranı % 30’a çıkartma hedefi belirledi.

Kuruluş bunun “zararlı maddeler bulundurabildiği için hem insan sağlığını hem de çevreyi etkileyen en hızlı büyüyen ve ne karmaşık atık kaynaklarından biri olduğuna” dikkat çekti.

İngiltere’de ise hala çalşan ancak kullanılmayan bir milyondan fazla elektrikli ve elektronik cihaz olduğu ve bunun değerinin de 5 milyar 630 milyon sterlini bulduğu tahmin ediliyor.