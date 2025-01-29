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        Haberler Bilgi Yaşam DYH kura tarihi 2025: 121. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman, Sağlık Bakanlığı mazerete bağlı atamalar belli mi?

        DYH kura tarihi 2025: 121. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman?

        Sağlık Bakanlığı çalışanlarının aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değişikliği başvuruları 24 Ocak'ta başlamıştı. 29 Ocak'ta başvurular sona eriyor. Peki 121. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:28
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        • 1

          DYH kura tarihi araştırılıyor. 121.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları 31.01.2025 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılmaktadır.

        • 2

          121.DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN?

          121.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları 31.01.2025 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılmaktadır.

          İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir." denildi.

        • 3

          MAZERETE BAĞLI ATAMALAR NE ZAMAN?

          Başvuru sonuçları 19 Şubat 2025 tarihinde EKİP üzerinden ilan edilecek.

          Başvuru sonuçlarına itirazlar 19-20 Şubat tarihlerinde yapılabilecek. 28 Şubat da ise itiraz sonuçları açıklanacak.

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