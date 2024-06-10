3. GÜN İÇİNDE YENİLEYİN

Güneş kremi bir kez sürüp günün geri kalanında kullanabileceğiniz bir şey değildir. Yeniden uygulama güneşten kalıcı korumanın anahtarıdır. Yeniden uygulamazsanız cilt bariyerinize zarar verme ve daha önce bahsettiğimiz güneş koruyucuyu kullanmamanın sonuçlarına katlanma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Genel olarak güneş koruyucuyu 2 saatte bir yeniden uygulamanız gerekir . Ancak, eğer yüzüyorsanız veya çok terliyorsanız, güneş koruyucuyu bundan daha sık yeniden uygulamanız gerekecektir; genellikle her 40 ila 80 dakikada bir önerilir. Kendinizi suya maruz bırakırsanız suya dayanıklı güneş kremi kullandığınızdan emin olun.

Kaynak: Colore Science, The Baton Rouge Clinic