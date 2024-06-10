Düzenli olarak güneş kremi kullanmamak bakın hangi sorunlara yol açıyor!
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşin keyfini çıkarma arzusu da artıyor. Ancak, güneşin zararlı UV ışınlarına karşı önlem almadan uzun süre maruz kalmak, cilt sağlığımız için ciddi tehditler oluşturuyor. Güneş kremi kullanmamak, cilt kanserinden kırışıklıklara kadar birçok sorunu beraberinde getiriyor. İşte detaylar!
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Güneş ışığının keyfini çıkarırken cilt sağlığımızı korumak için güneş kremi kullanmak hayati öneme sahiptir. Güneş kremi kullanmamak, cildin maruz kaldığı zararlı UV ışınlarının etkilerini artırarak ciddi cilt problemlerine neden olabilir. Peki, bu ihmalkârlık hangi sağlık sorunlarına yol açıyor? Güneş kremi kullanmamanın cilt sağlığınıza olan olumsuz etkilerini sizin için derledik.
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GÜNEŞ KREMİ SÜRMEMENİN OLUMSUZ ETKİLERİ VAR MI?
Kısa vadede ciddi bir güneş yanığı gelişebilir. Yanık yeterince kötüyse, yara izi bırakabilecek kabarcıklar bile oluşabilir. Güneş koruyucu kullanmamanın riskleri burada bitmiyor; uzun vadeli sonuçlara yol açabilir. Örneğin, güneş kremi olmadan sürekli güneşe maruz kalmak, erken yaşlanmanıza, kırışıklıklara, ince çizgilere ve hatta cilt renginin bozulmasına neden olabilir. Birkaç yıl boyunca tekrarlanan güneş yanıkları yaşarsanız cilt kanserine yakalanma riskinizi de artırabilirsiniz.
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1. CİLT KANSERİ
Cildinizi güneşten korumanın cilt kanserine yakalanmanızı önleyeceğinin garantisi olmasa da, korunmasız güneşe maruz kalmak kanser öncesi ve kanserli cilt lezyonlarının önde gelen nedenidir. Korunmadan dışarı çıkarsanız cilt kanseri riskinizi artırırsınız.
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Bu, güneşe maruz kalmanın en ciddi endişelerinden biridir. Geliştirebileceğiniz çeşitli cilt kanserleri vardır. Örneğin bazal hücreli karsinom geliştirebilirsiniz veya melanom alabilirsiniz.
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2. ERKEN YAŞLANMA
Tekrarlanan güneş ışığına maruz kalmak da erken yaşlanmaya neden olabilir. Özellikle dışarıdayken kendinizi korumazsanız, sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilecek çizgiler, kırışıklıklar, lekeler ve lekeler oluşabilir. Bu özellikle yüzünüz ve göğsünüz gibi güneş ışınlarına en çok maruz kalan alanlar için geçerlidir.
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3. GÜNEŞ YANIKLARI
Güneş koruyucu kullanmamanın en yaygın sonuçlarından biri elbette güneş yanıklarıdır. Peki 20 ila 30 dakika kadar kısa bir sürede yanmaya başlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Düzenli yanıklar gibi güneş yanıklarının da şiddeti değişebilir. Özellikle şiddetli bir güneş yanığı da kabarcıklara neden olabilir. Tekrarlanan güneş yanıklarının uzun vadeli sağlık risklerine yol açabileceğini unutmayın.
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Güneş yanığına maruz kalmış olabileceğinizi gösteren birkaç spesifik işaret vardır. Bunlar arasında kırmızı cilt, dokunmaya karşı aşırı hassasiyet ve kalıcı rahatsızlık yer alır. Ve eğer güneşe alerjiniz varsa , güneş yanığının cildiniz üzerindeki etkileri daha da kötü olabilir.
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4. CİLTTE RENK DEĞİŞİMİ
Güneş kremi sürmezseniz cilt renginin değişmesi olasılığını da artırırsınız. Tekrarlanan güneşe maruz kalma, bazen yaşlılık lekeleri olarak da adlandırılan koyu lekeler şeklinde ciltte hasara yol açabilir. Bunun nedeni melanin üretimini arttırmasıdır.
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Bazen bu, maruz kalan alanların bronzlaşmasına neden olur. Ancak öte yandan, sürekli güneşe maruz kalmanın düzensiz melanin üretimine ve kalıcı hasara yol açabileceği, bu da kurtulması zor olabilecek koyu lekeler oluşturan bazı durumlar da vardır.
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5. CİLT KURUMASI
Güneşe tekrar tekrar maruz kalmak cildinizin kurumasına neden olabilir ve UV ışınları cilt hücrelerinizle etkileşime girdiğinde vücudunuzdaki dokuların görünümünü ve büyümesini etkileyebilir.
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yrıca kolajen liflerinin tahrip olması nedeniyle elastik olmayabilir. Bu, kırışıklıklara, cildin sarkmasına ve düzensiz cilt dokusuna yol açabilir. Cildinizin kuruması sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilir.
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GÜNEŞ KREMİNİ DAHA İYİ KULLANMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!
1. HER GÜN GÜNEŞ KREMİ KULLANIN
UV ışınları cildinize nüfuz edebildiğinden, hava kapalı olsa bile her gün güneş kremi sürmeniz gerekir. Her yaştan insan, hatta çocuklar bile güneş koruyucu kullanmalıdır. Ancak, genellikle güneş kremi sürmeden önce bebeğinizin en az altı aylık olmasını beklemenizin önerildiğini unutmayın . Bu ilk kritik aylarda, dışarıdayken üstlerinin kapalı olduğundan emin olun.
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2. YETERLİ KREM KULLANIMI
Güneş koruyucuyu vücudunuza sürerken cömert olmalısınız. Vücudunuzun küçük bir bölümünü kaçırmak bile ciddi güneş yanığına ve diğer olumsuz yan etkilere yol açabilir. Vücudun birçok insanın gözden kaçırdığı bölgelerine güneş koruyucu uyguladığınızdan emin olmalısınız. İnsanların güneş koruyucu uygularken gözden kaçırdığı en yaygın alanlardan bazıları şunlardır: Göz kapakları ve göz altı, kulaklar, boyun,ayakların üst kısımları.
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3. GÜN İÇİNDE YENİLEYİN
Güneş kremi bir kez sürüp günün geri kalanında kullanabileceğiniz bir şey değildir. Yeniden uygulama güneşten kalıcı korumanın anahtarıdır. Yeniden uygulamazsanız cilt bariyerinize zarar verme ve daha önce bahsettiğimiz güneş koruyucuyu kullanmamanın sonuçlarına katlanma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
Genel olarak güneş koruyucuyu 2 saatte bir yeniden uygulamanız gerekir . Ancak, eğer yüzüyorsanız veya çok terliyorsanız, güneş koruyucuyu bundan daha sık yeniden uygulamanız gerekecektir; genellikle her 40 ila 80 dakikada bir önerilir. Kendinizi suya maruz bırakırsanız suya dayanıklı güneş kremi kullandığınızdan emin olun.
Kaynak: Colore Science, The Baton Rouge Clinic