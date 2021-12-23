Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki, 150 civarında kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü Kuş Cenneti, bölgede yaklaşık 3 gündür devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yapıyor, kar manzarasını cep telefonlarının kamerasıyla kaydediyor.