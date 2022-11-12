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Düzce Depremi'nin 23.yıl dönümü! 12 Kasım Düzce Depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu ve ne kadar sürdü?

Düzce Depremi'nin 23.yıl dönümü! 12 Kasım Düzce Depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

Düzce Depremi, AFAD koordinasyonlu olarak 81 ilde gerçekleştirilecek deprem tatbikatı ile birlikte gündeme geldi. 17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 87 gün geçtikten sonra gerçekleşen Düzce Depremi'nde kayıplar yaşanmıştı. İşte, 12 Kasım Düzce Depremi tarihi ve şiddeti...

Giriş: 12.11.2022 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • 12 Kasım Düzce Depremi'nin üzerinden tam 23 yıl geçti. 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Marmara Depremi'nden 87 gün sonra Düzce Depremi gerçekleşmişti. 12 Kasım günü meydana gelen depremin ardından can ve mal kayıpları yaşandı. Depremin yıl dönümünde afetlere dirençli toplum oluşturma ve toplumda farkındalık oluşturma amacıyla AAFD koordinasyonlu 81 ilde eş zamanlı deprem tatbikatı yapılacak. İşte, 12 Kasım 1999 depremi detayları...

  • DÜZCE DEPREMİ'NİN 23.YIL DÖNÜMÜNDE BÜYÜK TATBİKAT!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla 12 Kasım Cumartesi günü saat 18.57'de ülke genelinde "çök kapan tutun" tatbikatı yapılacak.

  • DÜZCE DEPREMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLDU?

    Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de gerçekleşmişti. Pek çok ilde hissedilen deprem can ve mal kayıplarına neden olmuştu.

  • DÜZCE DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

    17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 87 gün geçtikten sonra gerçekleşen Düzce Depremi, 7.2 büyüklüğünde gerçekleşti. 30 saniye etkili olan depremin deprem üssü Düzce'ydi. Düzce, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca'da yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

  • "845 ÖLÜ, 4948 YARALI"

    Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450'dir. Depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.

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