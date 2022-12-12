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Düzce'deki depremden kurtarılan eşyalar, yangında küle döndü

Düzce'de 23 Kasım'daki depremde ağır hasar gören evden kurtarılan eşyaların konulduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilendi, depodaki eşyalar ise küle döndü

Giriş: 12.12.2022 - 03:18 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'deki depremden kurtarılan eşyalar, yangında küle döndü
DHA

Düzce'de depremde ağır hasar gören evden kurtarılan eşyaların konulduğu depoda yangın çıktı. Eşyaların kül olduğu yangında 3 kişi de dumandan etkilendi.

DHA'nın haberine göre; olay dün saat 22.30 sıralarında Gürcüçiftlik köyünde meydana geldi. Emrullak Küçükdişli'nin evi 23 Kasım'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü.

Evinin yanında kurulan konteynerde kalan Küçükdişli ailesi, evden çıkardıkları eşyayı da depoya koydu. Depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına müdahale etmeye çalışan 3 kişi de dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti.

Yangın söndürülürken, depoda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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