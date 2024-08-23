Düzce'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Düzce D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç, otomobil ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
D-100 karayolunun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Karayolunun İstanbul istikametinde seyreden Murat G. idaresindeki hafif ticari araç, Kaynaşlı mevkisinde kontrolden çıkarak önce aynı istikamette ilerleyen Mehmet G. yönetimindeki otomobile, ardından Kadir S'nin kullandığı TIR'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, hafif ticari araçta bulunan Gülcan, Zeki, Hira Nur, Nehir ve Teyibe G. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreliğine aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.