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        Haberler Gündem Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

        Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 22:55 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:55
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Teknik ve fiziki takip sonucu O.Ç, D.D, M.S, G.B ve T.Y.Z'nin araçları, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisi ile D-100 kara yolunda durduruldu.

        Araçlarda yapılan aramada elektronik eşya kutularına gizlenmiş 3 bin 684 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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