        Haberler Gündem Güncel Düzce'de temizlik işçisinin Türk bayrağı hassasiyeti gönülleri ısıttı | Son dakika haberleri

        Düzce'de temizlik işçisinin Türk bayrağı hassasiyeti gönülleri ısıttı

        Düzce'de, Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen sosyal deneyde Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği duyarlılıkla gönüllere dokunan temizlik işçisi, bayrak ve bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 01:08 Güncelleme: 30.10.2025 - 01:08
        Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve eşi Onur Özlü, bayrak hassasiyetiyle duygulandıran Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, ​​​​​​​evli ve 3 çocuk annesi Rukiye Tuna'yı, 23 Nisan Parkı'nda görevi başında ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Özlü, sürpriz ziyaret karşısında büyük mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Tuna'ya gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür ederek, "Bayrak bizim her şeyimiz. Bugün de Cumhuriyet Bayramı. Çok büyük bir hassasiyet göstermişsin, seni tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

        AA'nın haberine göre; Özlü tarafından hediye edilen bayrağı sosyal deney için hazırlanan videoda olduğu gibi yine eldivenlerini çıkararak alan Tuna, duygusal anlar yaşadı.

        Tuna, bayrağı öpüp koklayarak, "Torunumun çeyizine koyacağım bunu. Allah razı olsun" dedi. Rukiye Tuna, Özlü'nün kendisine bir maaş ikramiye verileceği yönündeki müjdesine ise "Bana bayrak yeter" sözüyle yanıt verdi.

        #düzce
        #haberler
        #düzce belediyesi
