Düzce'de park halindeyken aniden hareket eden kamyonet binaya çarptı

AA

Alınan bilgiye göre, Feridun Şener, 34 UC 2694 plakalı kamyoneti, Dünya Bankası Demetevler Mahallesi 4095.Sokak'a park etti.Şener, cep telefonu almak için araçtan indiği sırada, kamyonet aniden hareket etti.Sürücünün araçta bulunan eşi Bahar Şener, yokuş aşağı ilerleyen kamyonetten panikle atladı. Sürücü Şener ise hızla ilerleyen aracı, el frenini çekerek durdurmaya çalıştı.Şener aracı durdurmayacağını anlayınca araçtan indi. Yoldan çıkan kamyonet, bir binaya çarparak durdu.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sürücü ve eşi, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.