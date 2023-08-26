Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı
Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aydınpınar Caddesi'nde seyreden Elif A. (27) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Zafer A'nın (49) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Savrulan motosiklet kaldırımdaki Melih P'ye, otomobil de bir marketin dış cephesine çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Melih P. ile motosiklet sürücüsü Zafer A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.